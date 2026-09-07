Postgres Professional представила Postgres Pro Enterprise Manager 2.9 с расширенным центром оперативного контроля и взаимной TLS-аутентификацией

Компания Postgres Professional объявила о выпуске новой версии платформы для управления и мониторинга баз данных — Postgres Pro Enterprise Manager (PPEM) 2.9. В релиз вошли усовершенствования центра оперативного контроля, улучшенные инструменты диагностики производительности, а также усиленные механизмы защиты взаимодействия между компонентами системы.

Одним из ключевых нововведений стало расширение центра оперативного контроля. Теперь администраторы могут просматривать в нём не только отдельные экземпляры СУБД, но и отказоустойчивые кластеры. Это упрощает мониторинг распределенных инфраструктур: состояние кластера отображается как состояние единого объекта, а переход к анализу отдельных узлов занимает меньше времени.

Существенные улучшения получил инструмент диагностики производительности Active Session Engine (ASE). Помимо общей стабилизации и доработок, в PPEM 2.9 появилась возможность управлять параметрами профилирования и выгружать данные снимков в необработанном виде для последующего анализа во внешних системах. Реализован просмотр исходных подготовленных операторов, позволяющий получить более полную картину при разборе запросов. Также добавлен бесшовный переход из истории сеансов в SQL-статистику, упрощающий диагностику проблем. Кроме того, улучшены интерфейс раздела, фильтры и визуализация графиков.

В сфере безопасности ключевым изменением стала реализация взаимной TLS-аутентификации (mTLS). В дополнение к аутентификации по API-ключам менеджер и агенты теперь могут взаимно подтверждать подлинность друг друга с помощью сертификатов при установлении HTTPS-соединения. Это усиливает защиту взаимодействия между компонентами и снижает риск подключения недоверенной стороны, что особенно важно для инфраструктур с повышенными требованиями к безопасности.

Платформа также получила ряд других улучшений: в части управления задачами и резервными копиями добавлена возможность переназначать задачи и перепривязывать хранилища для удаляемых экземпляров; для BiHA-кластеров реализовано управление минимальным числом исправных узлов при создании и изменении топологии; в обслуживании репозитория появилась возможность вручную очищать таблицы репозитория, чтобы предотвратить остановку сервера из-за нехватки дискового пространства; в конфигурацию добавлен параметр для задания пользовательского шаблона имени экземпляра при использовании режима автоматического обнаружения; исправлен ряд уязвимостей общего характера (CVE), а язык Go обновлен до версии 1.26.6.

Также компания анонсировала выход в одном из ближайших релизов PPEM модуля Healthcheck Advisor для автоматического анализа состояния экземпляров СУБД на основе собранной телеметрии. Модуль будет выявлять отклонения по ключевым показателям работы баз данных, определять уровень их критичности и формировать рекомендации по дальнейшим действиям. Для каждого обнаружения будут доступны сведения о метрике, объекте анализа, нормативном и фактическом значениях, времени срабатывания и рекомендуемых мерах по устранению проблемы. Результаты будут представлены в разделе «Проблемы и рекомендации» со сводной информацией по управляемым экземплярам, распределением обнаружений по уровням критичности и перечнем экземпляров с наибольшим числом выявленных проблем. PPEM Healthcheck Advisor войдёт в базовую поставку платформы и не потребует отдельной установки или лицензирования.

Postgres Pro Enterprise Manager входит в состав всех редакций СУБД Postgres Pro и предоставляет единый веб-интерфейс для мониторинга, администрирования и диагностики баз данных. Подробная информация об изменениях и инструкции по обновлению до PPEM 2.9 доступны в документации Postgres Pro Enterprise Manager.