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«Ростелеком» и КРДВ будут строить цифровую инфраструктуру для территорий опережающего развития Забайкалья

«Ростелеком» и ООО «КРДВ Забайкалье» заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области цифровизации территорий опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» и «Краснокаменск». Документ предусматривает совместную разработку комплексных цифровых решений для бизнеса и развитие современной инфраструктуры на территории Забайкальского края. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Соглашение определяет векторы взаимодействия двух организаций по расширению спектра телекоммуникационных услуг и цифровых решений для резидентов ТОР. В частности, партнеры будут совместно прорабатывать подходы к предоставлению высокоскоростного доступа в интернет, систем видеонаблюдения и видеоаналитики, решений для контроля доступа и обеспечения безопасности строительным компаниям, логистическим операторам, предприятиям горнодобывающей отрасли и туристическим проектам в Забайкалье и Краснокаменске. Кроме того, в периметр сотрудничества «Ростелекома» и КРДВ войдет внедрение специализированных сервисов для гостинично-ресторанного бизнеса. Также соглашение предусматривает обмен опытом и лучшими практиками по внедрению инструментов умного города и цифровой экономики.

Качественная цифровая инфраструктура и обеспечение доступности современных сервисов для бизнеса и жителей региона станет важным фактором роста эффективности организаций, действующих на территориях опережающего развития.

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Тимофей Абраменко, вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП «Ростелекома»: «Соглашение позволит нам системно подойти к цифровизации ТОР и создать для их резидентов комплексную экосистему цифровых сервисов. В условиях, когда малое и среднее предпринимательство становится одним из ключевых драйверов социально-экономического развития Забайкальского края, формирование условий для цифровой трансформации этого сегмента бизнеса приобретает стратегическое значение. “Ростелеком“ готов стать полноценным партнером в развитии инфраструктуры и экономического потенциала этих территорий».

Дина Архипенко, генеральный директор ООО «КРДВ Забайкалье»: «Развитие любых отраслей сейчас невозможно представить без внедрения цифровых технологий. В настоящее время инфраструктура работает на инвестора, а технологии — на рост. Уверена, компетенции и возможности “Ростелекома” помогут нам в реализации наших инвестиционных проектов, а также помогут резидентам территорий опережающего развития в Забайкальском крае, среди которых — строительные компании, логистические операторы и предприятия горнодобывающей отрасли».

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