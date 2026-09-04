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«Нацпроектстрой» использует голосовой ИИ-помощник для найма сотрудников

В компаниях «Нацпроектстроя», «Дороги и Мосты» и «Трансстроймеханизация», тестируется голосовой ИИ-помощник «Артем» для подбора персонала. Он обрабатывает входящие звонки на горячих линиях найма, автоматизируя начальные этапы коммуникации с кандидатами. Об этом CNews сообщили представители «Нацпроектстроя».

«Мы используем технологии ИИ для оптимизации отдельных процессов в холдинге. Конечно, робот не заменит живого профессионала, особенно когда речь идет о работе с людьми. Но он помогает сделать эту работу эффективнее», – сказала Татьяна Горловская, заместитель генерального директора по управлению персоналом ГК «Нацпроектстрой».

«Артем» выполняет функции первичного скрининга: подбирает вакансию под ставку и график соискателя, заполняет анкету и записывает кандидата к живому рекрутеру. Систем запоминает соискателей и при необходимости переводит вызов на специалиста по кадрам. ИИ-помощник доступен круглосуточно: в ночное время, выходные и праздничные дни он принимает звонки самостоятельно, в рабочее время – страхует сотрудников, когда все линии заняты.

«Перед запуском мы перебрали больше десятка моделей. «Артем» учится каждую неделю: распознает редкие строительные профессии, запоминает повторные звонки, отсеивает автоответчики», – отметил Дмитрий Бирюков, руководитель направления цифровизации HR-процессов ГК «Нацпроектстрой».

Андрей Грицаенко, Белорусский межбанковский расчетный центр: Использование моделей интерпретируемого ИИ повысит уровень доверия к системам искусственного интеллекта
Андрей Грицаенко, Белорусский межбанковский расчетный центр: Использование моделей интерпретируемого ИИ повысит уровень доверия к системам искусственного интеллекта безопасность

За восемь недель работы «Артем» обработал 11 тыс. звонков от более чем 4000 соискателей, провел свыше 170 часов разговоров и отвечал на звонки в среднем за 1–2 секунды. Около 800 кандидатов дошли до рекрутеров с уже заполненной анкетой.

Пилотный проект уже показал свою результативность: технология готова к масштабированию на другие компании холдинга.

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