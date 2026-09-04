МТС разогнала LTE в одном из поселений «Кежемской Атлантиды»

МТС усилила сеть в трех населенных пунктах Красноярского края. Дополнительное телеком-оборудование появилось в деревнях Тагара и Большая Салырь, а также в поселке Степной. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили в Кежемском, Ачинском и Назаровском округах телеком-оборудование в дальнобойном диапазоне LTE900, который имеет увеличенный радиус покрытия, что особенно актуально в условиях сельской местности. После усиления сети доступ к обновленному мобильному интернету получили более четырех с половиной тысяч жителей Красноярского края.

В частности, улучшение качества связи коснулось деревни Тагара в Кежемском округе. Этот округ часто называют «Кежемской Атлантидой» из-за того, что часть его территории ушла под воду после создания Богучанского водохранилища — подобно мифической Атлантиде в древнегреческом мифе. Тагара, раскинутая на берегу Ангары, сохранилась, в деревне проживают более 1000 человек. Мобильный интернет поможет проложить удобный маршрут на навигаторе к Тагаре и соседнему городу энергетиков Кодинску, а также узнать в сети интересные факты о строительстве Богучанской ГЭС и богатом наследии кежемской культуры.

«Развитие сетей связи и устранение цифрового неравенства в Красноярском крае является для нас важной социальной задачей. МТС прикладывает все усилия, чтобы жители в глубинке и крупных городах могли с комфортом пользоваться цифровыми сервисами для решения повседневных бытовых задач: оплаты коммунальных счетов, оформления заявлений и документов онлайн, а также для работы, учебы и развлечений», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.