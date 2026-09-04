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Хранитель с искусственным интеллектом: «Ростелеком» представил систему раннего обнаружения лесных пожаров на ИТ-форуме в Кургане

«Ростелеком» презентовал официальной делегации правительства Курганской области систему дистанционного мониторинга и раннего обнаружения ландшафтных пожаров «Лесохранитель». Технологическое решение, действующее в Зауралье, представляет собой аппаратно-программные комплексы с серверной платформой, специальным ПО на основе искусственного интеллекта, 47 видеокамерами и геоинформационной системой. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Лесохранитель» работает в режиме 24/7: при фиксации дыма данные с точными координатами мгновенно поступают диспетчерам, что значительно ускоряет выезд экстренных служб.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком»: «Интеллектуальная сеть охватывает более 200 поселений. Камеры, размещенные на высоте не менее 40 метров, сканируют лестную местность в радиусе 25 км каждые 10–12 минут. ИИ исключает ошибки, связанные с человеческим фактором, и распознает очаги возгорания даже ночью или при плохой видимости, что критически важно для защиты труднодоступных территорий».

Андрей Грицаенко, Белорусский межбанковский расчетный центр: Использование моделей интерпретируемого ИИ повысит уровень доверия к системам искусственного интеллекта
Андрей Грицаенко, Белорусский межбанковский расчетный центр: Использование моделей интерпретируемого ИИ повысит уровень доверия к системам искусственного интеллекта безопасность

Валентина Спицина, исполняющая обязанности директора Курганского лесопожарного центра: «Внедрение технологий уже дает реальные результаты. Система ежедневно выявляет потенциально опасные ситуации — сжигание веток и деревьев, оставшихся после вырубки леса, пал сухой травы и другие возгорания. Благодаря цифровой поддержке удалось сохранить значительные зеленые массивы Курганской области».

Обеспечение бесперебойной работы системы дистанционного мониторинга и раннего обнаружения ландшафтных пожаров «Лесохранитель» в Зауралье проводится по контрактам «Ростелекома» с Курганским лесопожарным центром и Службой спасения и защиты населения в чрезвычайных ситуациях Курганской области.

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