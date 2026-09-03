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«М1:Архив» выводит ЭДО на новый уровень: запуск ИИ-модуля для автоматической классификации документов из «Диадок»

Компания «ЕСМ-Консалтинг», разработчик платформы интеллектуального хранения данных «М1:Архив» объявляет о расширении возможностей интеграции с экосистемой «Диадок» от компании «СКБ Контур». Интеграционное решение объединяет ядро платформы М1 с экосистемой «Диадок», добавляя возможность быстрого полнотекстового поиска по содержимому файлов, автоматического выстраивания связей между документами и формирования готовых выгрузок под требования регуляторов.

Несмотря на то, что большинство документов в «Диадок» являются формализованными (УПД, счета-фактуры), поступающими для обмена в ЭДО напрямую из учетных систем типа «», существенная часть документов остается неструктурированной. Это дополнительные соглашения к договорам, технические спецификации и скан-образы, которые прикрепляются в ЭДО вручную. При выгрузке из «Диадока» документы превращаются в массив PDF файлов с непонятными именами, теряя связь с конкретной хозяйственной операцией.

В отличие от стандартных шлюзов обмена файлами, интеграция «М1:Архив» использует алгоритмы искусственного интеллекта для работы с неструктурированной информацией.

Как это работает: технологический стек интеграции

Прямой обмен через API: Коннектор М1 с меткой технологического партнера обеспечивает бесперебойную синхронизацию.

ИИ-классификация в реальном времени: Неформализованные документы (договоры, спецификации, скан-образы), поступающие из «Диадока», автоматически отправляются в нейросетевой модуль «М1:Архив». Искусственный интеллект распознает текст (OCR), определяет тип документа с точностью до 98% и автоматически извлекает метаданные (ИНН, суммы, сроки) без участия человека.

Непрерывный мониторинг жизненного цикла: «М1:Архив» сверяет статусы документов: если документ аннулирован контрагентом в «Диадоке», его карточка в архиве будет иметь соответствующий статус, что исключает предоставление выгрузок не актуальных документов.

Почему это меняет правила игры

«Рынок давно перестал соревноваться в скорости передачи XML-файлов. Сегодня выигрывает тот, кто умеет превращать поток входящих данных в готовую базу знаний, — сказал Алексей Артемьев, генеральный директор «ЕСМ-Консалтинг». — Наша интеграция с «СКБ Контур» — это отказ от ручного труда в документообороте. Мы забираем документы из «Диадок» и сразу раскладываем их по нужным цифровым полкам, создавая логические связи между договором и всеми его допсоглашениями».

Ключевые бизнес-результаты внедрения

Почему виртуализация на базе открытых решений подходит для критической инфраструктуры
Почему виртуализация на базе открытых решений подходит для критической инфраструктуры Импортонезависимость

Снижение OPEX на обработку потока ЭДО до 90%. Ручной ввод атрибутов, классификация и распределение договоров полностью исключаются. Бухгалтерия и юридический отдел получают документы, уже готовые к проверке и проводке.

Единое гибридное хранилище с контекстом. В одном интерфейсе «М1:Архив» агрегируются документы из ЭДО и сканы документов, созданных в бумаге.

Гарантия актуальности документов. Актуальные статусы синхронизируются бесшовно. Невозможно к выгрузке актуальных документов добавить документ, который уже был отозван в ЭДО.

Интеграционный модуль доступен всем клиентам «М1:Архив». Подключение к существующему контуру «Диадок» занимает менее одного рабочего дня и не требует модификации учетных систем заказчика. Для обработки исторических массивов предусмотрена функция ретроспективного анализа: ИИ-модуль способен самостоятельно каталогизировать ранее загруженные электронные документы.

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