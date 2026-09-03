CHINT представил архитектуру гибридного ЦОДа на базе 800 В DC

На ежегодном международном форуме «ЦОД» лидер сегмента «ЦОД, телеком, банкинг» CHINT Петр Истомин представил архитектуру электропитания дата-центров на базе 800 В постоянного тока (DC). По расчетам компании, такая схема позволяет снизить потери в цепи электропитания с 25% до 4% и сократить площадь, необходимую для размещения инженерного оборудования.

Такой эффект связан прежде всего с уменьшением числа преобразований энергии в распределительной сети, отметили в CHINT. Публикуемые отраслевые оценки показывают, что каждая ступень преобразования в традиционной архитектуре ЦОДа обычно сопровождается потерями в 1–3%, тогда как при 800 В DC часть этих ступеней можно исключить.

«Рост вычислительных нагрузок для задач искусственного интеллекта принципиально меняет требования к электропитанию дата-центров. Если классическая ИТ-стойка потребляет порядка 5–10 кВт, то мощность стоек с GPU-ускорителями может достигать сотен киловатт. Типовые схемы низковольтного распределения, рассчитанные на существенно меньшую плотность нагрузки, при таких параметрах требуют серьезной адаптации. При этом строительство отдельных ИИ-ЦОДов связано с инвестиционными рисками и неопределенным сроком окупаемости. Для российского рынка более рациональным форматом могут стать гибридные дата-центры, способные одновременно работать с традиционной ИТ-нагрузкой и постепенно наращивать мощности под задачи искусственного интеллекта», — отметил лидер сегмента «ЦОД, телеком, банкинг» CHINT Петр Истомин.

В качестве одного из перспективных решений для таких объектов Петр Истомин представил архитектуру распределения электроэнергии на базе 800 В постоянного тока. В представленной схеме ее ключевым элементом выступает твердотельный трансформатор (Solid-State Transformer, SST), который преобразует 10 кВ переменного тока непосредственно в 800 В постоянного.

К шине 800 В DC подключается система накопления энергии на полутвердотельных батареях. Она обеспечивает резервирование и одновременно сглаживает пики потребления ИИ-нагрузки, связанные с неравномерным энергопотреблением GPU-ускорителей. Для инженерных систем и традиционной ИТ-нагрузки используются инверторы 800 В DC/380 В AC, а высокоплотные ИИ-стойки могут получать питание от шины 800 В DC с последующим преобразованием напряжения на уровне стойки, без части промежуточных ступеней преобразования и распределения. Такая схема позволяет уже на этапе проектирования предусмотреть несколько сценариев эксплуатации ЦОДа и не привязывать объект к одному профилю нагрузки.

Переход на 800 VDC становится одним из основных направлений развития инфраструктуры для высокоплотных ИИ-нагрузок. Крупнейшие технологические компании совместно с платформой Open Compute Project разрабатывают единые требования к такой архитектуре, а совместимую с ней инфраструктуру создают более 80 участников рынка. Среди преимуществ более высокого постоянного напряжения отрасль выделяет возможность передавать больше мощности при меньшем объеме проводников и меди, упрощение распределения электроэнергии и масштабирование систем питания по мере роста мощности ИИ-стоек. Развитие такой экосистемы позволяет объединять в одной архитектуре оборудование разных уровней электроснабжения — от среднего напряжения до распределения энергии непосредственно внутри ЦОДа.

В представленной CHINT архитектуре используются решения, с которыми компания уже работает в рамках международных проектов: ячейки среднего напряжения и вакуумные выключатели, твердотельные трансформаторы разной мощности — в качестве примера на форуме показана модель на 1,68 МВт с входом 10 кВ AC и выходом 800 В DC, — системы накопления энергии на полутвердотельных батареях в контейнерном исполнении, а также преобразовательное оборудование и автоматические выключатели для AC- и DC-цепей. Часть этих решений уже применяется на рынках Китая и Северной Америки.

Ежегодный международный форум «ЦОД» проходит 2–3 сентября 2026 года в Москве в Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center. В программе — пленарные заседания, отраслевые дискуссии и тематические секции, посвященные системам электроснабжения и охлаждения, ИТ-инфраструктуре и комплексным решениям для дата-центров.