В России будут строить гигантские межрегиональные ЦОД

В ряде российских федеральных округов уже прорабатываются планы строительства кластеров ЦОД, каждый из которых будет работать сразу на несколько регионов. Совместное использование дорогостоящей инфраструктуры должно помочь решить проблемы с распределением нагрузки на вычислительные мощности и местные энергосистемы.



Один ЦОД на несколько регионов

В России планируют создавать один центр обработки данных (ЦОД) для нескольких регионов, пишут «Ведомости», ссылаясь на заявление Олега Максименкова, генерального директора «Атомдата-центра» (входит в группу «Атомдата», которая находится под управлением АО «Росатом критические информационные технологии»).

Обсуждается строительство 30–40 таких межрегиональных хабов, по словам Максименкова. Это позволит оптимизировать использование вычислительных мощностей и упростит доступ к электроэнергии. «Атомдата-центр» готов участвовать в проекте.

Вопрос уже прорабатывается в нескольких федеральных округах, в том числе на Урале, в Поволжье и в Ленинградская область, подтвердил изданию президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев.

Кто будет реализовывать проект

В качестве потенциальных игроков рынка для реализации таких планов директор по развитию отрасли ЦОД компании ПСМ Антон Гущин назвал РТК-ЦОД (входит в группу «Ростелеком») и Key Point. У РТК-ЦОД уже сформирована крупнейшая в России геораспределенная сеть ЦОДов и есть инфраструктура в различных регионах страны, а у работающего в коммерческом сегменте Key Point есть действующие ЦОДы во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге и строящиеся в Санкт-Петербурге и Дагестане, пояснил Гущин.

Unsplash - İsmail Enes Ayhan Один межрегиональный кластер ЦОД сможет работать для двух-трех регионов

Такая архитектура требует надежной опорной сети и высокой связности, поэтому логично развивать хабы с учетом уже существующей магистральной инфраструктуры, полагает директор по развитию и эксплуатации ЦОД компании РТК-ЦОД Константин Степанов.

Дорофеев считает, что кластеры ЦОДов должны быть «нейтральными» и не зависеть от конкретного оператора. Для реализации идеи потребуется синхронизация интересов потребителей и заказчиков, а также органов исполнительной власти, добавил Максименков.

Возможный эффект

По расчетам лидера сегмента «ЦОД, телеком, банкинг» Chint Петра Истомина, при 30–40 хабах на 89 российских регионов на один центр будет приходиться в среднем два–три субъекта. Эксперт считает такую модель экономически оправданной. Гущин назвал это закономерным следующим этапом развития рынка, который на данный момент сильно сконцентрирован в Московском регионе, где возможности энергосистемы уже почти исчерпаны. При этом спрос на на вычислительные мощности, в том числе для задач ИИ, растет.

Создание подобной инфраструктуры позволит повысить доступность вычислительных мощностей по всей стране и обеспечить равномерное распределение нагрузки на ИT-системы, по мнению Максименкова. Это важно с учетом того, что для городов с небольшой численностью населения потребность и загрузка ЦОДов плохо коррелирует с его экономикой, как сказал Дорофеев.

Строительство только здания и инженерной инфраструктуры ЦОД уровня Tier III сейчас обходится примерно в 0,9–1,4 млрд руб. на 1 МВт мощности. Не входящее в эту сумму вычислительное оборудование (серверная часть крупного GPU-кластера) может стоить еще дороже. Такие данные привел Истомин.

Высокая ключевая ставки и ограниченный доступ к энергии уже мешают масштабированию ЦОД в России. В июне 2026 г. CNews писал, что из 128 проектов по строительству с общим объемом инвестиций около 1 трлн руб. 38 приостановлены. В 2025 г. темпы ввода новых объектов упали втрое по сравнению с 2024 г.