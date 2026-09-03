Будущее горнодобычи Зауралья: «Ростелеком» и «Далур» сделали ставку на цифровизацию и автоматизацию

«Ростелеком» и АО «Далур» «Росатома» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Подписи под документом поставили директор филиала «Ростелекома» в Тюменской и Курганской областях Владимир Барвинский и генеральный директор АО «Далур» Динис Ежуров. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Компании приступят к реализации совместных цифровых проектов. В планах — внедрение электронных путевых листов и решений по контролю безопасности перевозок грузов. Также стороны интегрируют системы техобслуживания оборудования с AR-очками, что позволит ускорить ремонт и минимизировать влияние человеческого фактора.

Динис Ежуров, генеральный директор АО «Далур»: «Мы первое в России предприятие по добыче урана способом подземного выщелачивания и рассматриваем цифровизацию как инструмент повышения надежности и стабильности рабочих процессов. Совместные проекты с "Ростелекомом" дадут возможность внедрять технологии в производственной среде с опорой на испытания и оценку эффективности».

В повестке партнерства — опытное тестирование автоматизированной системы управления складами, включая выстраивание логических цепочек и прогнозирование остатков сырья, разработка и внедрение роботизации производственных линий. Кроме того, намечены испытания автоматизированных систем радиационного и иного промышленного контроля с применением технологий оценки состояния и прогнозирования в разных средах — атмосфере, гидросфере и литосфере.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком»: «Соглашение — очередной важный шаг на пути к цифровизации индустрии. Мы уже имеем ряд успешных проектов с компанией "Далур" в Курганской области. Например, внедрили "Экосистему АТОМ-РТК". Этот инструмент позволяет автономно мониторить экологическую обстановку и концентрацию вредных веществ на промышленных площадках. Нас ждут новые совместные проекты, в которых мы сделаем упор на передовые технологии для повышения производительности и безопасности труда».

«Далур» и «Ростелеком» в дальнейшем намерены совместно разрабатывать и внедрять автоматизированные системы управления производственными процессами на полигонах и стационарных объектах для повышения координации промышленных работ и эффективности процессов.