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«ТерраЛинк» и «Бреалит» заключили партнерство в области управления производственной безопасностью

Интегратор «ТерраЛинк» и ИТ-компания «Бреалит» заключили соглашение о сотрудничестве в области управления производственной безопасностью. Партнерство объединит экспертизу «ТерраЛинк» в реализации корпоративных информационных систем и комплексных ИТ-проектов с технологическими решениями «Бреалит» для промышленных предприятий. Об этом CNews сообщили представители «ТерраЛинк».

Актуальность таких решений определяется в том числе масштабом задач, стоящих перед предприятиями. По данным Росстата, в 2024 г. в России при несчастных случаях на производстве пострадали 21,4 тыс. человек, в том числе 1,04 тыс. человек получили травмы со смертельным исходом. На опасных производственных объектах за первые девять месяцев 2025 года было зарегистрировано 57 аварий, в результате аварий и несчастных случаев погиб 121 человек. Среди факторов, выявленных при расследовании отдельных смертельных случаев, Ростехнадзор называет неудовлетворительную организацию производства работ и нарушения технологических процессов.

Одновременно меняются и требования к взаимодействию предприятий с регулятором. С 1 сентября 2026 г. заключения экспертизы промышленной безопасности и декларации промышленной безопасности должны представляться в Ростехнадзор в форме электронного документа, за исключением случаев, установленных законодательством. Изменения предусмотрены Федеральным законом от 31 июля 2025 г. № 304-ФЗ.

В этих условиях предприятиям необходимы инструменты, которые позволяют не только выполнять обязательные требования, но и системно управлять рисками. Решения «Бреалит» предназначены для автоматизации процессов охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также экологического контроля. Платформа позволяет собирать информацию о состоянии безопасности в единой системе, выявлять проблемные зоны и использовать данные для принятия управленческих решений.

В рамках сотрудничества «ТерраЛинк» и «Бреалит» планируют совместно развивать проекты для промышленных предприятий. Партнеры будут объединять технологические возможности и экспертизу для повышения прозрачности процессов, сокращения времени на получение и обработку информации и совершенствования подходов к управлению рисками.

Одним из ключевых направлений станет интеграция Платформы «Бреалит» в существующие ИТ-ландшафты предприятий. Экспертиза «ТерраЛинк» в реализации подобных масштабных проектов позволит учитывать специфику инфраструктуры заказчиков, обеспечивать взаимодействие решения с корпоративными информационными системами и формировать единое информационное пространство для управления производственной безопасностью.

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«Цифровизация производственной безопасности сегодня выходит за рамки автоматизации отдельных процессов. Для промышленного предприятия важно не только фиксировать события и показатели, но и получать целостное представление о текущем состоянии безопасности, своевременно выявлять отклонения и принимать решения на основе данных. Объединение нашей экспертизы с технологическими возможностями «Бреалит» позволит предложить заказчикам более комплексный подход к решению этих задач», – сказал Роман Зайцев, ведущий бизнес-архитектор компании «ТерраЛинк».

«Заказчик покупает результат: наряд-допуск оформляется за минуты, руководитель видит фактическую обстановку на площадке, а не сводку месячной давности. Результат складывается из двух частей. Предметную экспертизу в охране труда, промышленной и пожарной безопасности мы закрываем сами, за встраивание в ИТ-контур предприятия отвечает «ТерраЛинк», у которого за плечами более тридцати лет крупных внедрений. Для заказчика это одна команда на проекте вместо двух подрядчиков, которые ссылаются друг на друга» – сказал Алексей Иванов, коммерческий директор компании «Бреалит».

Партнеры рассчитывают, что совместная работа поможет промышленным предприятиям повысить прозрачность процессов, оперативность принятия решений и эффективность работы с рисками, объединив специализированные инструменты «Бреалит» с экспертизой «ТерраЛинк» в построении и интеграции корпоративных ИТ-систем.

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