«Ростелеком» и Правительство Приморского края будут развивать ИИ-сервисы в госсекторе

«Ростелеком» и Правительство Приморского края заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере цифровизации государственного управления. Стороны сфокусируются на развитии систем искусственного интеллекта (ИИ) для оптимизации производственных и аналитических процессов исполнительных органов и повышения бюджетной эффективности региона. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Подписи под документом поставили заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Валерий Ермаков и первый вице-губернатор — председатель Правительства Приморского края Вера Щербина. Координатором проекта выступит Министерство цифрового развития Приморского края.

В рамках партнерства «Ростелеком» предоставит вычислительные мощности дата-центров для работы ИИ-сервисов и обеспечит экспертную поддержку проектов. Стороны также намерены создать рабочие группы для обмена компетенциями и продолжить развитие телекоммуникационной инфраструктуры для цифровой трансформации региона.

Валерий Ермаков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»: «Это соглашение подтверждает готовность “Ростелекома” выступать стратегическим партнером Приморского края в вопросах цифровой трансформации госсектора. Наши дата-центры обладают необходимой мощностью и уровнем защиты для внедрения современных ИИ-решений. Мы уверены, что это партнерство будет способствовать повышению эффективности государственного управления и выведет на качественно новый уровень взаимодействие населения и бизнеса с ведомствами и органами власти в Приморье».

Вера Щербина, первый вице-губернатор — председатель Правительства Приморского края: «Приморье активно внедряет современные цифровые решения в работу органов власти. Использование мощностей “Ростелекома” позволит нам ускорить запуск систем искусственного интеллекта, которые помогут автоматизировать рутинные задачи и сделать госуправление более “умным” и прозрачным. Наша цель — повысить качество взаимодействия государства с гражданами и бизнесом, опираясь на передовые технологии».