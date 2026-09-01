Qlever Solutions завершили проект по созданию корпоративного хранилища данных для «Галс-Девелопмент»

Qlever Solutions завершили пилотный проект по созданию корпоративного хранилища данных (DWH) для «Галс-Девелопмент» — одного из российских девелоперов. DWH объединило данные из пяти информационных систем, включило 11 аналитических витрин и обеспечило единую среду для работы с корпоративными данными. Архитектура хранилища рассчитана на дальнейшее подключение новых источников и развитие BI-аналитики. Об этом CNews сообщили представители Qlever Solutions.

Строительная компания «Галс-Девелопмент» реализует масштабные проекты жилой и коммерческой недвижимости. Для управления строительством, финансами, продажами и инвестиционной деятельностью компания использует несколько специализированных информационных систем: «1С: Предприятие», Microsoft Project, Microsoft Dynamics CRM, Sarex.

По мере роста компании и повышения требований к управленческой аналитике разрозненность данных осложнила подготовку консолидированной отчетности и получение единой картины по ключевым направлениям бизнеса. Для решения этой задачи «Галс-Девелопмент» запустила пилотный проект по созданию корпоративного хранилища данных (DWH), партнером которого выступила Qlever Solutions.

В ходе проекта специалисты Qlever Solution разработали масштабируемую архитектуру DWH и объединили данные из пяти источников: систем финансового учета, календарно-сетевого планирования, CRM, платформы для управления строительством и Excel-файлов.

На основе подготовленных данных созданы 11 аналитических витрин, охватывающих ключевые направления деятельности компании: управление строительными проектами, продажи, финансы, инвестиции, технико-экономические показатели и внутренние процессы согласования.

Отдельное внимание уделили качеству и согласованности данных. Команда проекта разработала корпоративные справочники и унифицировала мастер-данные, что позволило сформировать единую корпоративную модель и обеспечить согласованность показателей.

Корпоративное хранилище построено на современном отказоустойчивом стеке, обеспечивающем централизованную обработку данных, высокую производительность аналитических запросов, мониторинг состояния системы и возможность масштабирования без изменения базовых архитектурных принципов. Такой подход позволяет использовать DWH как долгосрочную основу для развития корпоративной аналитики и подключения новых бизнес-направлений.

Готовое DWH рассчитано на хранение около 2 ТБ данных с перспективой масштабирования до 5 ТБ и обеспечивает единовременную работу до 50 пользователей. Время отклика аналитических витрин не превышает 5 секунд.

В результате «Галс-Девелопмент» получила единую платформу для консолидации корпоративных данных. Она станет основой дальнейшего развития BI-аналитики и управленческой отчетности для руководства компании.

«Корпоративное хранилище данных — это фундамент для дальнейшего развития аналитики. В проекте для “Галс-Девелопмент” нам было важно не только объединить данные из разных источников, но и создать масштабируемую систему для управления портфелем проектов, которая сможет расти вместе с бизнесом. Выбранный подход позволяет подключать новые источники и расширять аналитический контур без необходимости перестраивать хранилище», — отметил Андрей Харлак, технический директор Qlever Solutions.

«Для нас было важно проверить выбранную архитектуру на практике и создать единую платформу для работы с корпоративными данными. Пилотный проект показал, что хранилище позволяет эффективно консолидировать данные из разных систем и обеспечивает необходимую производительность для аналитических задач. Созданная платформа станет основой дальнейшего развития управленческой отчетности компании», — отметил Давид Удовицкий, начальник отдела развития платформы данных «Галс-Девелопмент».