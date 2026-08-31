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Петербуржцы теперь могут оплатить «улыбкой» билеты на Балтийском, Финляндском, Ладожском и Витебском вокзалах

Жители и гости Санкт-Петербурга теперь могут покупать билеты на электрички с помощью «улыбки». Биометрические терминалы Сбербанка уже действуют на кассах Витебского, Балтийского, Ладожского и Финляндского вокзалов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Также действуют терминалы самообслуживания с опцией оплаты билетов «улыбкой». Такие терминалы стоят, как на вокзалах Санкт-Петербурга, так и на промежуточных станциях маршрутов следования.

Чтобы воспользоваться сервисом «Оплата улыбкой» не нужны банковская карта или смартфон — достаточно просто улыбнуться камере терминала. Технология обеспечивает максимальную безопасность: оплатить покупку по фотографии, изображению в телефоне или в маске невозможно.

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Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «Мы поэтапно расширяем применение биометрических платежей в инфраструктуре города. Терминалы с функцией «Оплата улыбкой» позволяют совершать покупки безопаснее, а также разгружают очереди к кассам в часы пик. Они не требуют от пассажира дополнительных действий или подготовки. Для нас принципиально важно, чтобы новые сервисы оставались понятными и доступными для людей с любым уровнем цифровых навыков».

Чтобы настроить использование биометрии в приложении «СберБанк Онлайн» достаточно сказать виртуальному ассистенту «Оплата улыбкой» и следовать инструкциям. Кроме того, настроить сервис можно в любом отделении Сбербанка.

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