«Диасофт» автоматизировал переводы ценных бумаг клиента между его счетами в разных депозитариях по новым правилам

Компания «Диасофт» расширила возможности своих решений «Брокерское обслуживание» (Digital Q.Brokerage) и «Депозитарий» (Digital Q.Custody) для брокеров и депозитариев, реализовав поддержку быстрых переводов ценных бумаг между участниками рынка (М2М, перевод клиентом бумаг между своими счетами в разных депозитариях). Новая функциональность соответствует требованиям Банка России (указание от 27.03.2026 №7317-У), вступающим в силу с 1 сентября 2026 г. До этой даты депозитариям, обслуживающим розничных инвесторов, необходимо обеспечить прием таких переводов. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

В Digital Q.Brokerage и Digital Q.Custody уже доступна необходимая функциональность, поэтому брокерам и депозитариям не требуется выполнять собственные доработки в сжатые сроки. Обновленная функциональность автоматизирует перевод ценных бумаг между счетами клиента в разных депозитариях по его инициативе, без поручения на зачисление. Она обеспечивает выполнение всех предусмотренных законодательством процедур, делает процесс прозрачным для участников и позволяет отслеживать статус обработки на каждом этапе.

Ключевая особенность решений Digital Q.Brokerage и Digital Q.Custody – единая точка ответственности за весь процесс. Брокерская и депозитарная функциональность, а также взаимодействие с сервисом «МОСТ» НРД реализованы в единой технологической среде «Диасофт». Это избавляет от необходимости вести отдельный проект по интеграции нескольких систем и вендоров, а также сокращает сроки внедрения и снижает риски при подготовке к 1 сентября 2026 г.

Решения закрывают полный цикл обработки перевода, включая: прием и обработку поручений клиентов на перевод ценных бумаг между своими счетами в разных депозитариях; контроль соответствия поручений требованиям законодательства; регистрацию и сопровождение депозитарных поручений; обмен сообщениями и статусами между передающей и принимающей сторонами через сервис «МОСТ» НРД; передачу и получение данных о затратах клиента для корректного расчета налоговой базы с последующей автоматической корректировкой налоговой позиции.

«Ключевой элемент решений – специализированный координатор переводов ценных бумаг М2М, который оркеструет весь процесс. Он обеспечивает взаимодействие с внешними системами (сервисом «МОСТ» НРД, модулем неторговых поручений торговой платформы, личным кабинетом клиента и системой депозитарного учета), синхронизирует обмен данными между участниками и контролирует прохождение операции на всех этапах», – отметил Максим Селезнев, руководитель продуктового направления «Депозитарий» компании «Диасофт».

При обработке поручения система выполняет необходимые проверки, организует взаимодействие между всеми участниками, формирует депозитарные инструкции, получает информацию об их исполнении, автоматически отражает результаты во внутреннем учете и информирует клиента о ходе выполнения перевода.

«Сегодня механизм М2М закрывает переводы клиента между собственными счетами. Мы закладывали в архитектуру расширение на новые типы участников и сценариев — координатор М2М-переводов спроектирован так, чтобы поддержать их без переписывания ядра системы. Наши клиенты смогут адаптироваться к новым правилам быстро, а не строить интеграцию заново», — сказал Константин Кокурин, руководитель продуктового направления «Брокерское обслуживание» компании «Диасофт».

В итоге автоматизирован весь процесс М2М-переводов – от приема клиентского поручения до обмена данными о затратах и завершения депозитарных операций.