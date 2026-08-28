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«Первый Бит» за 8 месяцев внедрил «1С:ERP» в пищевом концерне ГК ПТИ

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» внедрил «1С:ERP» в группе компаний ПТИ за рекордные 8 месяцев. Опыт производителя и дистрибьютора ингредиентов для пищевой промышленности показал, как минимальная кастомизация ERP-системы даёт максимальный эффект — внедрение позволило ПТИ снизить долю брака на 12% и сократить производственные издержки на 15%. Об этом CNews сообщил представитель «Первого Бита».

В пищевой отрасли от точного контроля за производством зависит не только качество продукции, но и безопасность людей. Производители отслеживают срок годности ингредиентов, необходим лабораторный контроль качества каждой партии, а при смешивании смесей — точное соответствие рецептуре. Ответственное производство требует полной прослеживаемости, строгого партионного учёта и соблюдения принципа FEFO при использовании и отгрузке сырья.

До проекта в ГК «ПТИ» использовалась устаревшая, глубоко кастомизированная версия «1С:Управление торговлей». Она не обеспечивала прослеживаемость производства — сотрудники сами фиксировали расход партий сырья на бумажных бланках и раз в день вручную переносили данные в систему, что создавало множество ошибок и задержек из-за человеческого фактора.

Продажи, закупки и производство планировались изолированно друг от друга, что приводило к несоответствию данных, остановкам производственных линий и переполнению склада скоропортящейся продукцией.

Состав, качество и аллергенность в системе хранились только для закупленных ингредиентов. Для готовой продукции лабораторно-контролируемые показатели фиксировали в Excel, а спецификации собирали вручную, пересчитывая массовые доли сырья.

Из-за этого используемая в ПТИ учетная система тормозила рабочие процессы, а высокая доля ручного учета и асинхронность контуров приводили к появлению ошибок.

Команда «Первого Бита» из проектного офиса «Павелецкая» сильно ускорила подбор сырья, автоматизировав процесс при помощи штрихкодирования и терминалов сбора данных (ТСД). Теперь сотрудники не тратят время на работу с бумажными бланками, а актуальные данные попадают в систему в момент сканирования.

Раздача сменных заданий рецептурщикам раньше проходила устно на общем собрании с печатной формой на руках. Теперь система сама формирует персональный список линий, порядок готовки и список сырья для каждого сотрудника: рецептурщик, заходя на ТСД, видит только свои задания. Ошибки при подборе сырья, которые раньше могли приводить к браку всей партии продукта, теперь блокируются системой на этапе сканирования ТСД.

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Сквозное планирование, объединившее продажи, производство и закупки в единую цепочку, избавило компанию как от дефицита, так и от недостатка сырья — а значит, от рисков простоев и лишних расходов. Переход с усредненного на партионный учет себестоимости дал более точное понимание, где именно в производственной цепочке возникают лишние расходы, что упрощает их адресное устранение.

«Экономия 15% сложилась из совокупности: меньше ручного труда, меньше остановок из-за дефицита сырья, больше не нужно изымать у дистрибьюторов всю партию из-за ошибки в одном ингредиенте, а на входе в производство всегда находится заранее подготовленная со склада партия на сегодняшний день, меньше простоев», — сказал руководитель проекта по внедрению ERP компании «Первый Бит» (проектный офис «Павелецкая») Дмитрий Шуманцев.

Снижение брака на 12% стало прямым следствием введения ТСД. Теперь перед тем, как внести в смесь новую партию сырья, сотрудники сканируют его штрихкод и звуковой сигнал на ТСД идентифицирует партию как подходящую и свежую. Ошибки исключены — система не разрешит использовать просрочку или ингредиенты, не включенные в задание конкретного сотрудника.

«Отдельно реализовано разделение сырья между сотрудниками внутри производства одной партии — например, аллергенное сырьё собирает отдельный работник, и оно не попадает в общее задание к основному рецептурщику, что исключает риск случайного смешивания», — отметила функциональный архитектор компании «Первый Бит» (проектный офис «Павелецкая») Екатерина Царевская.

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Прослеживаемость сырья, контроль качества и сквозное планирование принесли ГК ПТИ измеримый экономический эффект уже в первые месяцы эксплуатации. При этом проект удалось реализовать без масштабных доработок и всего за 8 месяцев вместо привычных для пищевой отрасли 15-18 месяцев.

Команда проектного офиса «Павелецкая» компании «Первый Бит» реализует подобные проекты по внедрению ERP для промышленных предприятий на регулярной основе и располагает выстроенной методологией и двадцатилетним опытом, которые позволяют проходить путь от анализа бизнес-процессов до запуска в сжатые сроки, а также не только создавать, но и считать измеримый экономический эффект и ROI проекта.

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