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80% астраханцев считают помощь старшим в интернете семейным делом

МТС и онлайн-платформа «Авито» провели совместное исследование цифровой грамотности в России и выяснили, как жители Южного федерального округа помогают старшему поколению осваивать цифровые сервисы и защищаться от мошенников. 80% астраханцев считают, что молодое поколение должно помогать родителям и пожилым родственникам разбираться с правилами безопасности в интернете, мессенджерах и телефонных разговорах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Жители Южного федерального округа активно пользуются интернетом для повседневных задач, однако привычка совершать сделки онлайн распределена неравномерно. 28% участников исследования совершают покупки и другие сделки в интернете несколько раз в неделю или чаще, еще 29% делают это несколько раз в месяц. При этом 43% пользуются возможностями онлайн-сделок редко либо очень редко или не совершают их вовсе.

Одной из важных задач для семьи остается помощь старшему поколению в освоении цифровых сервисов. 28% жителей Астраханской области старше 45 лет обращаются к детям, внукам или знакомым, чтобы научиться пользоваться конкретным приложением, сайтом или сервисом. Еще 19% просят помочь разобраться со смартфоном, интернетом и цифровыми платформами. 16% обращаются за помощью в настройке сервисов защиты от злоумышленников, а 14%, чтобы научиться распознавать обман в интернете и безопасно работать с персональными данными.

При этом молодое поколение в первую очередь объясняет старшим базовые правила цифровой безопасности. Почти половина жителей региона в возрасте от 18 до 44 лет (48%) советуют никогда не передавать личные данные третьим лицам. Еще 43% напоминают не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений и писем, а 37% не сообщать персональные данные незнакомцам во время телефонных разговоров. Четверть опрошенных считают важным не соглашаться на предоплату и не переводить деньги напрямую продавцам.

Самым удобным способом освоения новых цифровых навыков для жителей Юга старше 45 лет оказались короткие и понятные видеоинструкции – их выбрали 67% участников исследования. Еще 29% предпочитают учиться с помощью детей, внуков или знакомых, которые могут показать необходимые действия на практике. 20% назвали удобным форматом печатные памятки и брошюры с крупным шрифтом, а 12% - очные занятия и мастер-классы.

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Запрос на помощь со стороны цифровых компаний также оказался высоким: 79% жителей считают, что технологические компании должны давать пользователям прикладные советы по цифровой безопасности. Это дополняет помощь внутри семьи и позволяет пользователям получать рекомендации непосредственно от компаний, которые создают и развивают цифровые сервисы.

«Цифровая безопасность сегодня становится общей семейной задачей. Результаты исследования показывают, что астраханцы готовы помогать старшему поколению осваивать новые сервисы и прежде всего обращают внимание на простые правила, которые помогают избежать распространенных сценариев мошенничества. При этом люди ожидают практической поддержки и от цифровых компаний – понятных рекомендаций и инструментов, которые помогают безопасно пользоваться современными технологиями. В МТС мы развиваем технологии защиты от цифровых угроз и стремимся делать их доступными и понятными для пользователей любого возраста», – отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.

Отдельно аналитики оценили отношение жителей Юга к технологиям искусственного интеллекта. 49% участников исследования в возрасте от 18 до 44 лет уже используют сервисы на основе ИИ для защиты в цифровой среде, включая виртуальных защитников в тарифах и ИИ-ассистентов. Еще 51% пока не используют такие решения.

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