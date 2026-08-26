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X-Com и Deckhouse объединяют интеграторскую и вендорскую экспертизу для создания гибридной инфраструктуры для бизнеса

Группа компаний X-Com и разработчик программного обеспечения Deckhouse (бизнес-юнит ИТ-компании «Флант») заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества системный интегратор X-Com будет внедрять продукты Deckhouse для построения современной гибридной инфраструктуры у корпоративных и государственных заказчиков. Об этом CNews сообщили представители X-Com.

В основе продуктовой линейки Deckhouse лежит Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Ее ключевая особенность — архитектура единой платформы, в которой компоненты для виртуализации, наблюдаемости, безопасности и управления данными работают в общей среде. Это дает заказчикам готовый технологический контур: управление контейнерами, классическими виртуальными машинами и прикладными сервисами осуществляется из одной точки без дополнительных интеграций.

Партнерство расширяет предложение X-Com в сегменте инфраструктурных решений и отвечает растущему спросу на зрелые отечественные платформы. Российскому ИТ-рынку сегодня требуется комплексный подход к построению предсказуемой и отказоустойчивой среды для разработки и промышленной эксплуатации сервисов. Опираясь на более чем 30-летний опыт системной интеграции, X-Com адаптирует продукты Deckhouse под задачи конкретных заказчиков и встроит их в действующие корпоративные системы.

«По итогам 2025 г., направления ритейл и промышленность стали одними из наиболее прибыльных для X-Com, а это сферы, где применение платформ контейнеризации наиболее перспективно. При этом, в отличие от средств виртуализации, в этом направлении пока ощущается дефицит зрелых решений и сильных разработчиков. Deckhouse – одна из компаний, которая уже получила и представила на рынок зрелые продукты и актуальные инструменты», – сказал Николай Фатнев, руководитель направления ПО ГК X-Com.

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«Deckhouse Kubernetes Platform выступает фундаментом для построения гибридной инфраструктуры. Платформа создает единую плоскость управления для контейнеров и виртуальных машин, а также служит базой для партнерских продуктов: решений в области безопасности, высокой доступности и аналитики. Однако для внедрения такого комплекса на стороне заказчика необходим сильный интегратор. Мы ценим сотрудничество с X-Com, поскольку их проектный опыт позволяет грамотно адаптировать наши технологии под требования бизнеса и выстраивать готовую ИТ-инфраструктуру без лишних рисков», – сказал Георгий Дауман, директор направления «Виртуализация» компании «Флант».

Deckhouse и ГК X-Com начали сотрудничество в 2026 г. Партнерство направлено на развитие внедрения отечественного инфраструктурного ПО. Стороны сфокусируются на проектах, требующих надежной технологической базы от вендора и профессиональной инженерной интеграции по всей ИТ-инфраструктуре заказчика.

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