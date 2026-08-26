CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Веб-сервисы Цифровизация ИТ в банках
|

МТС внедряет возможность оплаты цифровым рублем в своих сервисах

МТС расширила возможности сервиса приема платежей «МТС Pay». С 1 сентября 2026 г. пользователи смогут оплачивать товары и услуги цифровым рублем в мобильном приложении «Мой МТС» и интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Цифровой рубль – новая форма национальной валюты, которая эквивалентна обычному рублю. Счет цифрового рубля открывается на платформе Банка России, и клиент может управлять им через приложение банка, который подключен к платформе. Цифровой рубль выпускается и защищается Банком России.

Оплата цифровым рублем будет распространяться на все сервисы, где интегрирован модуль «МТС Pay». Возможность не привязана к отдельным категориям товаров и услуг. С 1 сентября абоненты смогут оплачивать услуги и товары цифровым рублем в приложении «Мой МТС» и интернет магазине МТС.

Оплата покупок цифровыми рублями схожа по механике проведению операций с помощью сервиса быстрых платежей (СБП). Если у пользователя есть счет цифрового рубля, ему нужно выбрать на экране оплаты «Цифровой рубль», выбрать банк и провести оплату.

До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу
До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу Цифровизация

«Интеграция оплаты цифровым рублем в сервисы МТС позволяет расширить выбор способов для пользователей и сделать технологию доступной в привычных сценариях повседневных покупок. При этом для наших партнеров подключение нового способа оплаты происходит в рамках уже встроенного модуля МТС Pay, что позволяет масштабировать использование цифрового рубля без необходимости менять привычную платежную инфраструктуру и дополнительных затрат на стороне партнера», – сказал бизнес-лидер стрима «МТС Pay» Алексей Калина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу

В России создается «К.У.П.О.Л.» - единая система управления кристальным производством

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Россиян спасут от опасного ИИ Ozon и Wildberries. Подготовлено постановление с расходами на 3 миллиарда

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

Продолжается прием заявок на ежегодную премию CNews AI Awards 2026

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще