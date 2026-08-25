Промышленные предприятия Кировской области смогут контролировать качество воздуха

МТС запускает экомониторинг концентрации производственных газов на предприятиях для обеспечения безопасности сотрудников. Ранее решение «МТС Экология» использовалось для оценки влияния выбросов на населенные пункты, расположенные за санитарно-защитными зонами. Теперь фокус смещен на анализ состояния воздушной среды внутри зданий — система предназначена для своевременного выявления вредных примесей с целью предотвращения угроз для персонала. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Основа технической реализации — датчики, оснащенные сенсорами, калиброванными под определенные виды газов. Оборудование размещается в точках вероятного скопления опасных веществ. При превышении пороговых значений срабатывает автоматическая светозвуковая сигнализация, оповещающая работников. Параллельно данные о событии направляются в аналитическую систему МТС, которая инициирует включение вытяжных систем, перекрытие запорной арматуры и других инженерных механизмов. Это позволяет оперативно снизить концентрацию вредных компонентов и стабилизировать обстановку без остановки основного технологического цикла, что уменьшает риски для сотрудников и финансовые потери от возможных простоев.

Новый инструмент интегрируется с действующей системой контроля внешних выбросов в городской черте. Совокупность информации дает предприятиям полный срез: параметры атмосферы за пределами санитарной зоны и состояние воздуха в цехах. Такое объединение помогает дифференцировать штатные технологические выбросы от аварийных утечек, оперативно выявлять источник и сокращать период диагностики. Как следствие — снижается вероятность внеплановых остановок оборудования и сопутствующих издержек. Сервис рассчитан на применение в отраслях с высокими требованиями к охране труда и экологической ответственности. В Пермском крае это в первую очередь предприятия нефтехимии, машиностроения и горнодобывающего сектора.

«Промышленный комплекс Кировской области — один из драйверов экономики региона, здесь работают предприятия машиностроения, металлургии, химической и лесоперерабатывающей отраслей. Для них вопросы безопасности сотрудников и непрерывности производства имеют первостепенное значение. Наше решение позволяет перейти от внешнего экологического мониторинга к контролю воздуха непосредственно на рабочих местах. Это дает предприятиям не просто данные о превышениях, а инструмент для управления рисками: оперативное получение информации помогает предотвращать аварийные остановки и связанные с ними издержки, а также соблюдать внутренние стандарты охраны труда. Система легко масштабируется и может быть адаптирована под задачи любого промышленного объекта в регионе», — отметил директор МТС в Кировской области Алексей Козин.