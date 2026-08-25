МСП-производитель хроматографов из Нижегородской области разработал импортозамещающее оборудование благодаря господдержке

Благодаря льготному финансированию по специальной программе Минэкономразвития России и Корпорации МСП малая технологическая компания «Хромос Инжиниринг» из города Дзержинска Нижегородской области запустила производство полного цикла боксов контроля качества (БКК) на базе промышленных хроматографов, а также систем продувки оболочки для импортозамещения немецкого оборудования. Это позволило обеспечить рынок востребованной продукцией и повысить операционные показатели компании. За пять лет выручка компании выросла в 4,5 раза. Об этом CNews сообщили представители Корпорации МСП.

«Компания «Хромос Инжиниринг» одной из первых в рамках адресной программы поддержки высокотехнологичных МСП привлекла льготные средства в МСП Банке, который является ее оператором. В 2022 г. предприятие получило 500 млн льготного финансирования по ставке 3% годовых. Это позволило авансировать закупки комплектующих для масштабных проектов, своевременно исполнять обязательства перед ключевыми заказчиками и укрепить позиции на рынке в условиях растущего портфеля. Общий объем финансирования по нашей льготной программе для малых технологических компаний составил 650 млн. Стабильный приток капитала дает возможность не только повышать операционную эффективность, но и развивать новые направления, в том числе в рамках импортозамещения», — сказал генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета «МСП Банка» Александр Исаевич.

Так, компания запустила серийный выпуск системы продувки оболочки «Хромос СПО-1» (аналог немецкого Bartec) и нарастила сервисную выручку в 3,9 раза — до 201,3 млн руб. В 2024 г МТК «Хромос Инжиниринг» также разместила облигации на общую сумму 750 млн руб. В обоих выпусках соорганизатором и якорным инвестором выступил «МСП Банк».

«Программа «Высокотех», запущенная Минэкономразвития Российской Федерации и Корпорацией МСП, стала для нас не просто финансовой подушкой безопасности, а катализатором технологического прорыва. Мы смогли заместить критически важное импортное оборудование собственными разработками и обеспечить аналитическим контролем крупнейшие стройки страны. А после выпуска облигаций при поддержке МСП Банка оборот компании увеличился на 30%. Мы внедрили новые технологии, приобрели новое оборудование, вышли на новые зарубежные рынки», – сказал Александр Поляков, директор ГК «Хромос».

В настоящее время «Хромос Инжиниринг» продолжает оптимизировать издержки и повышать эффективность производства. Компания специализируется на разработке и производстве аналитического и измерительного оборудования для международных и российских предприятий нефтегазовой и химической промышленности.