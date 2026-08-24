«Ультиматек» и B2B-Center объединяют экспертизу для повышения эффективности data-driven проектов в промышленности

B2B-Center (входит в электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС) и ГК «Ультиматек» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере управления данными и нормализации нормативно-справочной информации. Совместная экспертиза позволит предложить заказчикам комплексный подход и закрыть весь цикл работы с данными: от диагностики и нормализации нормативно-справочной информации до внедрения и интеграции решений класса Master Data Management (MDM). Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

Сегодня российские промышленные предприятия активно реализуют проекты по импортозамещению систем, критически важных для операционной деятельности — ERP, MES, SRM, BI. Одновременно с этим компании внедряют технологии искусственного интеллекта в бизнес-процессы, стремясь к переходу на управление, основанное на данных (Data-Driven). Однако при миграции на новые платформы или запуске ИИ-решений зачастую вскрывается системная проблема: данные в корпоративных системах и справочниках описываются по-разному, содержат дубли и ошибки.

По данным B2B-Center, в России 82% компаний не имеют единого процесса управления данными, а 54% работают без утвержденной методологии. В результате, как показывает практика, в справочниках контрагентов могут соседствовать записи «ООО Ромашка», «Общество с ограниченной отв. Ромашка», «Ромашка ООО» и даже «Ромашка «»», а номенклатура ТМЦ содержит десятки вариантов описания одной и той же позиции — от «Кислородного баллона» до «Баллон кисл.».

Без наведения порядка в таких данных любой data-driven подход или ИИ-проект рискует остаться на уровне пилотного внедрения, не раскрыв заложенного потенциала по экономическим эффектам. Для успеха цифровой трансформации требуется единый эталон справочников для всех информационных систем, который обеспечивают системы управления мастер-данными (MDM).

«Ультиматек» обладает многолетней экспертизой в цифровизации производственных предприятий горнодобывающей, металлургической, нефтегазовой и химической отраслей. Интегратор внедряет российские MDM-решения, включая платформы «Arenadata MDM», Semantic MDM, «Юниверс Дата» и Datareon, и интегририрует их с мультивендорным ИТ-ландшафтом заказчика, состоящим как из отечественных, так и из зарубежных систем.

В свою очередь, B2B-Center предлагает технологическую экспертизу в области нормализации справочников, являясь одним из лидеров рынка по управлению нормативно-справочной информацией. На базе своего продукта – системы управления нормативно-справочной информацией (НСИ) – компания с помощью штата экспертов и технологий искусственного интеллекта приводит разрозненные и дублирующиеся записи к единому эталонному формату. Из Excel создается структурированный справочник, готовый к загрузке в MDM-систему для дальнейшего автоматического контроля качества.

«Объединение компетенций «Ультиматек» и B2B-Center позволяет перейти от точечной очистки данных к созданию корпоративного стандарта управления НСИ. Мы видим, что без качественного фундамента в виде эталонных справочников ИИ-проекты и data-driven подходы не смогут выйти за рамки пилотных зон и дать бизнесу измеримые результаты. Наша совместная экспертиза превращает данные в качественный актив, снижающий издержки на поддержку ИТ-ландшафта в два-три раза», — сказал генеральный директор ГК «Ультиматек» Павел Растопшин.

«Сегодня компаниям уже недостаточно разово привести справочники в порядок. Важно создать систему, которая позволит сохранять качество данных и использовать единые правила во всех бизнес-процессах. Партнерство с УльтимаТек объединяет нашу экспертизу в нормализации и управлении НСИ с компетенциями по внедрению MDM-решений. Это позволит предлагать заказчикам комплексный подход – от анализа исходных данных до запуска работающей информационной системы», — сказала Ольга Громкова, генеральный директор B2B-Center.

Уже сейчас партнеры планируют первые совместные проекты для нефтегазовых предприятий. Первый — для многопрофильного холдинга с 22 учетными системами, где одна и та же номенклатура ведется в дюжине контуров с разными кодами, а справочник контрагентов пестрит десятками вариантов одной и той же «Ромашки». На базе российского MDM «Ультиматек» в сжатые сроки консолидирует четыре ключевых справочника — Номенклатуру, Контрагентов, Договоры и Подразделения, — интегрируя их через корпоративную шину с целевой ERP и DWH, закладывая архитектуру для будущего подключения ИИ-компонентов.

В рамках второго проекта «Ультиматек» заместит устаревший SAP MDM на отечественную платформу «1С», обеспечивая единый эталон справочников для 20 тыс. пользователей и 200 дочерних обществ. Система должна выдерживать до 6 млн записей и десятки интеграций с ERP, закупочными, бюджетными и строительными системами — весь ландшафт переводится на российское ПО. Нормализацию НСИ для миграции обеспечит B2B-Center: без этого любой ИИ-алгоритм на неочищенных данных даст ложные прогнозы, а управленческая отчетность — противоречивые цифры.

Принципиально важно, что эффекты от цифровизации не возникают автоматически с покупкой софта. Из-за «грязных» справочников даже самые продвинутые ИИ-модули бюджетирования или прогнозирования спроса будут выдавать сбои. Согласно совместной методике партнеров, только комплексное решение — нормализация (B2B-Center) плюс внедрение MDM с жесткими регламентами («Ультиматек») — позволяет бизнесу почувствовать реальную отдачу: складские запасы уходят на 20%, закупочные цены снижаются на 18%, а сотрудники перестают тратить до 35% времени на ручные исправления и поиск аналогов. Без этого фундамента любой data-driven проект рискует так и остаться дорогостоящим пилотом.