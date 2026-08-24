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«Транснефтьэнерго» представила проект модели ИИ для оптимизации работы сотрудников

«Транснефтьэнерго» разработала и внедрила собственные ИИ-сервисы для ежедневной работы сотрудников. Инструменты интегрированы в привычные программы и работают в защищённом контуре: они помогают специалистам быстрее и легче выполнять повседневные задачи и анализировать большие массивы внутренних данных. Об этом CNews сообщил представитель «Транснефтьэнерго».

«Транснефтьэнерго» запустила собственную корпоративную платформу «ТНЭ-чат» на базе искусственного интеллекта. Она позволяет разрабатывать и тестировать программный код, генерировать тексты для писем и отчётов, изучать внутренние данные и базу знаний компании. Работа с корпоративными данными и системами ведётся строго внутри компании с соблюдением требований информационной безопасности.

Обращаться к ИИ-помощнику можно не только в отдельном приложении, но и в привычных рабочих программах. Специальный плагин встроен в браузер и в среду разработки для анализа кода и автотестов. ИИ-сервисы также помогают отвечать на типовые вопросы сотрудников в почтовом клиенте и корпоративной системе Service Desk, экономя специалистам поддержки время для решения более сложных вопросов.

Статистика использования показывает, что наиболее активно ИИ применяется при разработке и тестировании ПО – на эти задачи приходится 37,5% обращений. Около 11% запросов связаны с редактированием текстов, 10% – с корпоративными процессами, 9% – с ИТ-инфраструктурой и администрированием.

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Отдельное направление – разработанный «Транснефтьэнерго» ИИ-сервис для распознавания речи и анализа клиентских коммуникаций. Инструмент автоматически определяет тему, категорию и тональность обращения. Анализ занимает секунды и позволяет использовать выводы для развития сервисов и продуктов компании.

«Структура запросов к «ТНЭ-чату» отражает развитие нашей компании: более трети обращений приходится на разработку и тестирование программного обеспечения. Из классического энергосбыта мы выросли в технологическую компанию с собственной командой разработчиков и цифровыми продуктами для эффективного управления энергоснабжением. Накопленный опыт ИИ-разработки мы будем переносить в продукты для наших клиентов, чтобы сделать ежедневную работу энергетиков легче и удобнее», ─ сказал генеральный директор «Транснефтьэнерго» Сергей Емельянов.

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