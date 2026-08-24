«Топ Системы» перешла на платформу «Труконф»

Разработчик инженерного ПО с более чем 30-летней историей «Топ Системы» отказался от Skype и других сторонних мессенджеров и построил единое цифровое пространство для всех рабочих коммуникаций на базе российской платформы «Труконф». Об этом CNews сообщил представитель «Труконф».

«Топ Системы» — российский разработчик комплекса решений для управления полным жизненным циклом изделий T-Flex. Решения компании «Топ Системы» используются тысячами российских предприятий в машиностроении, приборостроении, автомобилестроении, авиакосмической отрасли, судостроении и смежных сферах, поддерживая импортонезависимость и технологический суверенитет промышленности.

К тестированию решений «Труконф» компания приступила в 2018 г. в рамках подготовки к крупному контракту с государственным холдингом, условия которого предусматривали использование этой платформы. До этого сотрудники использовали сторонние мессенджеры, не имея единого корпоративного пространства. Так у «Топ Систем» появилась потребность в едином коммуникационном решении, и она сразу стала строить его на российском ПО.

После успешного тестирования использование платформы постепенно расширяли. Сегодня к системе «Труконф» подключены все сотрудники, а в пиковые часы на платформе одновременно находятся около 500 человек.

«Я на каждого сотрудника покупаю про-лицензию — все равноправны, любой может создать встречу с любыми двумя-тремя коллегами. У нас в компании считается: если ты не в «Труконфе» — значит, ты не на работе», — сказал Дмитрий Ксенофонтов, директор по ИТ компании «Топ Системы».

Для «Топ Систем» было принципиально, чтобы платформа работала в ИТ-инфраструктуре компании, поэтому TrueConf Server развернули во внутренней сети. Это позволяет полностью контролировать работу и обеспечивает необходимый уровень конфиденциальности и безопасности коммуникаций.

Сегодня «Труконф» стал неотъемлемой частью ежедневных рабочих процессов. В системе проходят планёрки и совещания, сотрудники общаются в мессенджере, активно используют встроенные ИИ-функции для шумоподавления и интерактивных онлайн-встреч. Одним из удобств является возможность в два клика превратить чат в конференцию.

Платформа интегрирована с корпоративным доменом: новые сотрудники подключаются к системе автоматически. Решение помогает и в подборе персонала — кандидаты не всегда готовы делиться личными контактами, а по ссылке могут подключиться с любого устройства, и это удобно обеим сторонам.

«Труконф» стал основным инструментом для коммуникаций в «Топ Системах». В компании действует правило: приступая к работе, все запускают приложение, чтобы быть на связи с коллегами.

«На вопрос "Где Сергей Николаевич, я не знаю, где его искать?" я отвечаю: "Он в Труконф"», — сказал Дмитрий Ксенофонтов, директор по ИТ компании «Топ Системы».

В результате «Топ Системы» создала корпоративную среду для коммуникаций, которая постепенно интегрируется с другими внутренними ИТ-системами и службами. В планах — подключить к платформе инструменты аналитики для сбора статистики по конференциям и автоматическую расшифровку встреч на базе фирменного локального ИИ-сервера «Труконф», который работает без передачи данных на сторонние сервера.