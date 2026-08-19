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Цифровизация ИТ в банках
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«БИФИТ» и «Диасофт» подписали соглашение о сотрудничестве в проектах цифрового рубля

Компания «БИФИТ», российский разработчик решений для дистанционного банковского обслуживания (ДБО), и компания «Диасофт», российский разработчик программного обеспечения для финансового сектора, подписали соглашение о сотрудничестве в проектах цифрового рубля. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт».

Результатом партнерства станет создание «коробочного» совместного решения, объединяющего передовые технологии обеих компаний для бесшовного подключения кредитных организаций к платформе цифрового рубля (ПлЦР). В нескольких российских банках уже идут пилотные проекты, по результатам которых в ближайшее время будет представлено полноценное «коробочное» решение.

Интеграция решения «Цифровой рубль Банка России» от «Диасофт» и экосистемы ДБО «iBank» от «БИФИТ» закрывает полный технологический контур для банка-участника ПлЦР. Партнерство распределяет ключевые зоны ответственности: «Диасофт» берет на себя бэк-офисные процессы, ядро интеграции и автоматизацию операционной деятельности, а «БИФИТ» отвечает за клиентский путь, пользовательские и программные интерфейсы ДБО, подсистему информационной безопасности.

Согласно требованиям Федерального закона248-ФЗ, банкам с универсальной лицензией необходимо автоматизировать к 1 сентября 2027 г. операции с цифровым рублем. Для этого им нужно заблаговременно построить и предоставить своим клиентам надежную платежную инфраструктуру. Сотрудничество «Диасофт» и «БИФИТ» позволяет преодолеть ключевые вызовы, с которым сталкиваются банки с универсальной лицензией, и дает следующие возможности:

Экспертиза вендоров. Банки нуждаются в готовой методологии и практическом опыте, так как функциональность ПлЦР развивается очень динамично. Совместное решение «БИФИТ» и «Диасофт» аккумулирует актуальный рыночный опыт и регуляторные требования, а его работоспособность подтверждена реальными проектами.

Сложность проектирования. Внедрение ЦР требует от банка одновременной глубокой экспертизы в информационной безопасности, операционной деятельности, клиентском опыте, системах ПОД/ФТ и антифрода. Найти редких универсальных специалистов на рынке крайне сложно – совместное предложение «БИФИТ» и «Диасофт» закрывает эту потребность «под ключ».

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Экономия бюджетов. Поддержка постоянных изменений нормативной базы и самостоятельная интеграция смежных систем сопряжены с высокими рисками и дублированием затрат. Единый типовой интеграционный шлюз минимизирует издержки и формирует единую точку ответственности.

Эффективное развитие направлений. Банки могут развивать свою стратегию с оптимальной скоростью, а модернизация клиентских сценариев и появление новых каналов дистрибуции не будет затрагивать отлаженные бэк-офисные процессы и наоборот. Цифровую трансформацию в операционной работе можно делать независимо от дистанционных коммуникаций.

«Сегодня для банка критически важно не тратить время на поиск рабочих комбинаций, а сразу получить надежное решение, особенно если до масштабных сроков запуска остаются считанные месяцы. Партнерство «БИФИТ» и «Диасофт» как раз представляет собой материализованный проектный опыт в формате готового решения и синергию двух лидеров», – отметил Сергей Добриднюк, заместитель директора департамента «Операционная деятельность» компании «Диасофт».

«В условиях стремительного изменения правил игры банкам нужен не просто поставщик софта, а технологический союзник. «БИФИТ» и «Диасофт» объединяет инновационный взгляд на развитие российской финансовой ИТ-сферы. Мы видим со стороны своих клиентов – а их более 50 – устойчивый запрос на интеграцию экспертиз и партнерство, избавляющую банки от необходимости самостоятельно «примирять» разрозненные изолированные решения», – сказал Руслан Артемьев, коммерческий директор, лидер направления «Цифровой рубль» компании «БИФИТ».

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