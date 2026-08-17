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Настольный RFID-считыватель RST-Bookos от «РСТ-Инвент» включен в Реестр ГИСП

Настольный RFID-считыватель RST-Bookos, разработанный «РСТ-Инвент», включен в Реестр российской промышленной продукции Государственной информационной системы промышленности (ГИСП), оператором которой выступает Минпромторг России. Об этом CNews сообщили представители «РСТ-Инвент».

Включение в Реестр ГИСП подтверждает российское происхождение оборудования и его соответствие установленным требованиям. Для заказчиков это расширяет возможности применения RST-Bookos в проектах, предусматривающих использование отечественной продукции, в том числе в рамках импортозамещения и государственных закупок.

RST-Bookos предназначен для учета и регистрации объектов, оснащенных RFID-метками. Устройство считывает метки на расстоянии до 25 см и одновременно распознает до 10 объектов. Это позволяет регистрировать несколько единиц продукции или имущества за одну операцию и сокращать объем ручного учета.

Считыватель может применяться в библиотеках, розничной торговле, складской логистике, архивах и на промышленных предприятиях. С его помощью можно учитывать книги, одежду и обувь, медицинские изделия и другие объекты. RST-Bookos поддерживает чтение и запись RFID-меток, подключается к информационным системам через USB Type-C и совместим с компьютерами, планшетами и смартфонами на Android.

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Компактный формат устройства позволяет использовать его как на стационарном рабочем месте, так и в составе мобильного RFID-комплекса, адаптируя считыватель под различные процессы учета, регистрации и комплектации.

«Включение настольного считывателя RST-Bookos в Реестр российской промышленной продукции ГИСП — это вклад в укрепление технологического суверенитета страны и ответ на потребности рынка. Для компаний, которые ставят в приоритет использование российского оборудования, это возможность безопасно и без лишних рисков выбирать решения, соответствующие установленным государственным требованиям. RST-Bookos — первое устройство в своем классе, включенное в Реестр ГИСП. Таким образом, российские компании получают практичное и универсальное решение для автоматизации рабочих процессов, а также гарантию в соответствии оборудования установленным требованиям, его официальном происхождении и возможности безопасного применения в рамках действующих норм», — сказал коммерческий директор компании «РСТ-Инвент» Илья Мельник.

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