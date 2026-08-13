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МТС Exolve внедрил голосового помощника для образовательной экосистемы «ИнтернетУрок»

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, подключил голосового робота для образовательной экосистемы «ИнтернетУрок». Ежедневно на линию «ИнтернетУрока» поступает около 1000 звонков от школьников и родителей. Ожидается, что в будущем в периоды пиковых нагрузок цифровой помощник существенно поможет разгрузить операторов поддержки. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

Голосовой робот принимает входящие звонки пользователей, отвечает на часто повторяющиеся вопросы, распознаёт более сложные запросы и направляет их нужному специалисту. Кроме того, он передаёт данные о звонке в CRM-систему платформы для дальнейшей работы менеджеров.

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«Для нас ценно каждое обращение, и важно, чтобы даже в периоды пиковых нагрузок ученики и их родители получали информацию оперативно и в полном объеме. Благодаря высокой пропускной способности, робот подключается мгновенно, уточняет нужные детали – так вопрос быстрее и корректнее перенаправляется, а время его обработки сокращается», – сказала Екатерина Блинова, руководитель департамента сервиса «ИнтернетУрок».

«Данный проект – хороший пример того, как голосовые технологии могут применяться в EdTeсh, позволяя успешно масштабироваться без потери качества клиентского сервиса», – отметил коммерческий директор МТС Exolve Костас Дубосас.

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