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«Контур.Эльба» и «Диадок» представили интеграционное решение для защиты бизнеса от штрафов

«Контур.Эльба» совместно с «Контур.Диадоком» представили бесшовную интеграцию учетной системы и сервиса электронного документооборота, чтобы исключить риск ошибок при работе перевозчиков с электронными перевозочными документами.

С 1 сентября 2026 г. электронная транспортная накладная (ЭТрН) становится обязательной для большинства коммерческих грузоперевозок. До 1 марта 2027 г. введен мораторий на штрафы за отсутствие электронных документов при дорожных проверках — но при этом финансовая и налоговая ответственность за ошибки в самих накладных сохраняется в полном объеме.

Теперь в «Контур.Эльбе» автоматически отображаются транспортные накладные, созданные в «Диадоке». Предприниматель в привычном интерфейсе видит полный список ЭТрН и их актуальные статусы: создан, погрузка, в пути, завершен. Система в один клик позволяет отследить, требуется ли подпись на текущем этапе, скачать QR-код для водителя, выгрузить PDF-файл или полный архив документооборота с подписями ответственных лиц.

Валерия Цветкова, менеджер продукта в «Контур.Эльбе», сказала: «Интеграция «Контур.Эльбы» с «Контур.Диадоком» убирает разрыв между бухгалтерским учетом и электронным документооборотом: данные из одной системы в другую подтягиваются автоматически, опечатки исключаются. Мы даем предпринимателю навигатор по этапам перевозки в привычном интерфейсе и сохраняем бесшовность процесса».

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Создание и юридически значимое подписание транспортных накладных происходит в профильном сервисе Логистика от «Контур.Диадока», куда в нужный момент «Контур.Эльба» направляет пользователя. Благодаря единой точке входа данные о перевозке формируются однократно, исключается риск ошибок в реквизитах, весе груза или сумме.

Ключевая учетная функция — возможность на основе транспортной накладной автоматически создать счет, акт или УПД, не вводя данные о перевозке повторно.

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