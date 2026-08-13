Контроль привилегий под полным управлением: Indeed PAM внедрен в «Расчетные Решения»

Компания «Индид», российский разработчик решений в области защиты айдентити, внедрила продукт Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) в АО «Расчетные Решения». Это позволило усилить защиту критически важных ИТ-ресурсов клиента, выстроить централизованное управление привилегированным доступом и повысить прозрачность действий пользователей. Об этом CNews сообщили представители компании «Индид».

АО «Расчетные Решения» — технологическая компания, которая предоставляет отечественные комплексные решения в области информационных технологий для государства и бизнеса. Высокие требования к надежности и защите данных обусловлены масштабом проектов и критичностью обрабатываемой информации. В этих условиях усиление контроля доступа к ключевым ИТ-системам стало важным шагом в развитии общей стратегии киберустойчивости.

Применение программного комплекса Indeed PAM обеспечило АО «Расчетные Решения» безопасное подключение к целевым ИТ-ресурсам, централизованное управление доступами и прозрачный для службы ИБ контроль действий пользователей. Решение охватывает как внутренние команды, так и подрядные организации, имеющие доступ к критически важной инфраструктуре.

С помощью Indeed PAM в компании выстроена единая система работы с учетными данными привилегированных пользователей. Решение фиксирует и протоколирует все действия пользователей с расширенными правами, повышая прозрачность процессов и создавая основу для оперативного реагирования на потенциальные инциденты.

Контроль паролей и SSH-ключей для доступа к критически важным информационным ресурсам реализован на основе системного подхода: Indeed PAM регулярно проверяет их актуальность и по заданному расписанию заменяет учетные данные на случайные значения, сохраняя предыдущие версии в истории. При этом доступ к критическим ресурсам предоставляется только после прохождения многофакторной аутентификации, что усиливает защиту на каждом этапе взаимодействия пользователей и ИТ-ресурсами.

«Угрозы, связанные с привилегированными учетными записями, становятся все актуальнее для рынка. Особенно остро стоит вопрос, когда доступ к значимым ИТ-системам предоставляется внешним исполнителям или пользователям с повышенными правами. Безопасность и стабильная работа сервисов для наших клиентов и партнеров — ключевая ценность. С внедрением Indeed PAM мы получили прозрачную для службы ИБ среду работы с критическими ресурсами, единый центр контроля доступов и существенно снизили риски нелегитимного применения прав доступа», — отметил Сергей Рычихин, заместитель генерального директора по комплексной безопасности в АО «Расчетные Решения».

«Для организаций с высокими требованиями к надежности инфраструктуры защита привилегированного доступа является важным элементом устойчивой работы ИТ-систем. Indeed PAM позволил нашему клиенту объединить процессы доступа в едином контуре: от подтверждения личности пользователя до фиксации действий в критически важных системах. Такой подход помогает «Расчетные Решения» видеть, кто, когда и с какими ресурсами работает, применять единые правила для внутренних специалистов и подрядчиков и поддерживать высокий уровень контроля привилегированных сессий. Это делает работу с критическими ресурсами более прозрачной и укрепляет основу для стабильной инфраструктуры, от которой зависит качество сервисов для клиентов и партнеров», — сказал Кирилл Мичурин, руководитель группы продаж в компании «Индид».