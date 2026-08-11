Россияне начинают учить китайский вместе со смартфонами: каждый четвертый переводит интерфейс на язык оригинала

Онлайн-школа иностранных языков Skyeng совместно с международным брендом смартфонов и персональных устройств Tecno провела исследование , в ходе которого выяснила, как рост продаж техники из Китая сказывается на интересе к изучению китайского языка. Согласно исследованию Skyeng, интерес к китайскому языку растет: почти каждый третий россиянин (30%) хотел бы выучить его просто из любопытства. Кроме того, на него приходится 26% учеников среди тех, кто изучает второй иностранный язык. Об этом CNews сообщили представители Skyeng.

Одним из способов погружения в язык становится использование цифровых устройств. Так, четверть россиян (28%) говорят о том, что пытались учить китайский язык, оставляя оригинал интерфейса: из них 17% переводят на иностранный язык все приложения для полноценной языковой среды, а 11% меняют язык только системы смартфона (названий приложений; настроек и пр). При этом техника остается одним из главных поводов столкнуться с иностранными словами в реальной жизни. Каждый третий россиянин (34%) чаще всего начинает использовать китайский язык для перевода инструкций к технике.

«Изучение языка через привычные ежедневные действия – один из самых эффективных способов начать обучение. Когда человек меняет язык интерфейса смартфона, пытается разобраться в настройках или переводит инструкцию к устройству, он получает не абстрактные слова из учебника, а живой контекст. Это помогает постепенно привыкнуть к языку и снижает психологический барьер. Для китайского языка такой подход особенно актуален: многие боятся начать из-за незнакомой письменности, но даже первые десятки иероглифов из повседневного окружения делают язык более понятным», — сказал академический директор Skyeng Глеб Чэн.

В Tecno отмечают, что по итогам 2025 г. рост продаж китайской техники в России составил 27% по сравнению с 2024 г. — во многом за счет моделей среднего ценового сегмента. Динамика сохраняется и в 2026 г.: по данным первых двух кварталов, продажи продолжают расти двузначными темпами. Чаще всего россияне выбирают смартфоны — на них приходится 72% всех покупок. При этом значительно наращивают долю и другие категории: по итогам 2025 г. продажи китайских планшетов выросли на 18%, а ноутбуков — на 34% год к году. Особый интерес вызывают устройства с функциями искусственного интеллекта — по данным ритейлеров, до 39% покупателей в 2026 г. при выборе смартфона или ноутбука обращают внимание на наличие ИИ-возможностей (умный перевод, голосовые ассистенты, улучшение фото и видео). Средний чек продажи по итогам 2025 г. составил около 24 тыс. руб., что на 8% выше, чем в 2024 г., — покупатели все чаще отдают предпочтение более функциональным устройствам с большим объемом памяти и продвинутыми камерами. В 2026 г. эта тенденция только укрепляется: средний чек в сегменте китайских смартфонов, по оперативным данным ритейлеров, уже приближается к 26 тыс. руб.

«Чаще всего среди китайских слов и иероглифов, с которыми сталкиваются владельцы китайской техники, встречаются следующие: 设置 (настройки), 开机 (включение устройства), 关机 (выключение устройства), 充电 (зарядка) и 手机 (смартфон). Пользователи погружаются в язык через повседневные действия, а не через абстрактные учебные материалы. Человек сталкивается с этими словами каждый день — когда открывает настройки, подключает смартфон к зарядке, включает или выключает устройство. Со временем знакомые иероглифы начинают встречаться и за пределами телефона — в метро, на вывесках, в меню ресторанов. Так незаметно формируется языковая привычка: от простого узнавания к осмысленному чтению», — сказали в пресс-службе Tecno.