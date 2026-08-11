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Компания «Специальные Материалы» автоматизировала обработку клиентских запросов с помощью ИИ и CRM BPMSoft

Компания «Специальные Материалы», российский производитель и поставщик цветного металлопроката, полуфабрикатов и готовых изделий из специальных сплавов, совместно с ИТ-бизнес-партнером Rightex расширила возможности CRM-системы BPMSoft (входит в ИТ-холдинг Lansoft), внедрив инструменты искусственного интеллекта. В результате автоматизации первичной обработки клиентских запросов менеджеры высвободили около 15% рабочего времени. Об этом CNews сообщил представитель BPMSoft.

«Специальные Материалы» работает на рынке цветных, специальных и нержавеющих сплавов с 1996 г. В ассортименте предприятия – ленты, проволока, трубы, профили и другая продукция для различных отраслей промышленности. Специфика бизнеса требует систематизации большого объема технической информации: помимо данных о клиентах, CRM хранит характеристики материалов, параметры продукции и сведения о потенциальных закупках.

Сергей Анищенков, директор «Специальных Материалов», сказал: «Компания получает большое количество запросов, и многие из них сформулированы неполно. Например, клиент может написать, что ему нужна труба, но не указать сплав, диаметр, длину, толщину стенки, требования к поверхности или необходимое количество изделий. Раньше менеджеру приходилось самостоятельно анализировать письмо, определять, каких сведений не хватает, и начинать переписку с уточняющими вопросами. Только после нескольких итераций запрос можно было передать на расчет стоимости».

Для автоматизации этого процесса специалисты Rightex (первого партнера со статусом «ИИ-эксперт BPMSoft») разработали коннектор для интеграции CRM с различными большими языковыми моделями (LLM). С выходом обновления BPMSoft 1.9 механизм подключения всех популярных LLM стал доступен в платформе из коробки. Теперь система самостоятельно анализирует содержание обращения, сопоставляет его с номенклатурой компании и проверяет наличие обязательных параметров. Если информации недостаточно, клиент получает запрос на уточнение. Менеджер подключается к работе после того, как в заявке заполняются все необходимые сведения для проверки наличия продукции и расчета стоимости производства.

Такой же подход применили для умной сортировки входящей почты. Искусственный интеллект автоматически определяет, относится ли письмо к клиентскому запросу, является спамом или коммерческим предложением сторонних организаций, что позволяет сократить объем ручной обработки корреспонденции.

В рамках проекта специалисты внедрили и другие ИИ-инструменты. Для поиска потенциальных поставщиков был создан парсер, который сканирует сайты отраслевых площадок, выставок и конференций, извлекает контакты и создает карточки потенциальных контрагентов в BPMSoft. Еще одним нововведением стал конструктор ИИ-сценариев, позволяющий аналитикам самостоятельно создавать процессы обработки данных без доработки системы. Сотрудники могут задавать промпты для LLM, применять готовые модели для извлечения информации из неструктурированных документов и подключать внешние источники данных.

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Артем Волков, генеральный директор Rightex, сказал: «Сценарий состоит из нескольких последовательных шагов. На каждом из них пользователь может задать промпт для LLM или выбрать готовый обработчик. Один, например, ищет в неструктурированном тексте имя, должность, телефон и электронную почту. Другой обращается к внешнему источнику данных и возвращает сведения о юридическом лице в структурированном виде. Такой сценарий может начинаться с адреса сайта компании. Первый шаг открывает ресурс и извлекает найденные контакты. Следующий определяет, кто из сотрудников отвечает за продажи или другое интересующее направление. После этого выбранный контакт автоматически добавляется в CRM».

Также был реализован анализ накопленной истории продаж. Искусственный интеллект изучает данные о звонках, переписке, встречах и сделках, выявляет закономерности между действиями менеджеров и результатами продаж и формирует рекомендации для коммерческой команды. Дополнительно CRM интегрировали с системой учета рабочего времени CrocoTime, что позволило анализировать загрузку команды и выявлять возможности для увеличения продуктивности.

Владимир Чанышев, директор партнерского департамента BPMSoft, отметил: «Искусственный интеллект в B2B-сегменте давно перестал быть экспериментом – сегодня это рабочий инструмент повышения операционной эффективности. Проект “Специальных Материалов” доказывает, что интеграция LLM в CRM-систему снимает с менеджеров рутинные операции и освобождает ресурсы для реальных задач. Мы гордимся тем, что платформа BPMSoft и глубокая экспертиза нашего партнера Rightex помогают промышленным предприятиям задавать новые стандарты цифровизации и получать реальный экономический эффект».

Проект стал фундаментом для долгосрочного развития цифровой среды предприятия. Компания продолжает совершенствовать сценарии использования искусственного интеллекта в связке с CRM BPMSoft, планируя расширять их применение в других коммерческих процессах.

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