ИИ-ассистент «Яндекса» поможет детским ревматологам удаленно отслеживать пациентов с юношеским артритом

Ассоциация детских ревматологов обновила систему дистанционного мониторинга юных пациентов. В мобильной и веб-версии приложения «Ювенильный артрит» появился ИИ-ассистент, который помогает врачам сопровождать детей с ревматическими заболеваниями. Решение разработал Центр технологий для общества «Яндекса». Благодаря ассистенту врачи могут быстрее отвечать на обращения, а пациенты из разных регионов России — круглосуточно получать информацию о лечении. Решение можно использовать и при создании систем дистанционного мониторинга других хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Систему уже используют около 1500 пациентов, которых сопровождают 32 детских ревматолога. ИИ-ассистент, разработанный на платформе Yandex AI Studio, напоминает о приеме препаратов по индивидуальной схеме лечения, помогает ориентироваться в результатах анализов и исследований, отвечает на вопросы о лекарствах, возможных побочных эффектах и рекомендациях по образу жизни.

Если обращение связано с изменением терапии или требует интерпретации медицинских показателей, ассистент готовит черновик ответа для врача. Специалист проверяет его, при необходимости редактирует и только после этого отправляет пациенту. Все рекомендации по лечению остаются под врачебным контролем. Потенциально критические случаи сразу направляются врачу.

ИИ-ассистент также помогает собирать обезличенные сведения о безопасности и эффективности лекарственных препаратов. На их основе врач может подготовить отчет для Росздравнадзора.

«Мы запустили дистанционный мониторинг пять лет назад и уже на ранних этапах увидели, насколько этот инструмент востребован у пациентов из регионов. Он позволяет врачам сопровождать лечение дистанционно: пациенты передают медицинские показатели, загружают результаты исследований и задают вопросы. Однако специалисты не всегда могут ответить сразу, поскольку ведут прием или работают с пациентами из разных часовых поясов. ИИ берет на себя сбор недостающей информации по случаям, не требующим экстренной реакции. Все потенциально критические ситуации незамедлительно направляются врачу. Ассистент собирает у пациента всю информацию, необходимую для принятия решения. Это сокращает общее время подготовки ответа в несколько раз, а число вопросов, решенных врачом при первом обращении пациента, возрастает на 40%», — сказала Екатерина Алексеева, руководитель НИИ детской ревматологии, заведующая ревматологическим отделением ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, президент Ассоциации детских ревматологов, главный внештатный детский специалист-ревматолог Минздрава России.

Ассистент использует большие языковые модели платформы Yandex AI Studio. При подготовке ответов он опирается на клинические рекомендации Минздрава России, инструкции к лекарственным препаратам и нормативные документы, регулирующие безопасность лекарственных средств.

По оценке разработчиков, подход может использоваться при создании аналогичных систем дистанционного мониторинга и для других хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические.

«Вместе с Ассоциацией детских ревматологов мы разработали решение, которое делает медицинскую помощь доступнее независимо от региона проживания. Для нашей команды это первый проект в области детской ревматологии. Опыт совместной работы может стать основой для создания подобных решений и в других направлениях медицины», — сказала Анна Лемякина, руководитель Центра технологий для общества «Яндекса».

В России ревматическими заболеваниями страдают около 70 тыс. детей. Одним из наиболее распространенных является юношеский артрит — хроническое воспалительное заболевание, которое без своевременного лечения может привести к необратимому повреждению суставов и инвалидизации.

Проект создан совместно Центром технологий для общества «Яндекса» и специалистами Ассоциации детских ревматологов. Подход к разработке подобных решений опубликован в открытом доступе на SourceCraft.