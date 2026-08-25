Глава огромного производителя БПЛА арестован за мошенничество в особо крупном размере

В Туле взят под стражу гендиректор НПЦ «ТулаДрон». Предприятие получило огромные субсидии и должно было стать одним из крупнейших производителей дронов в стране. Этот арест продолжил серию задержаний по подозрению в растратах и мошенничестве в российской БПЛА-отрасли.



Арест по подозрению в мошенничестве

Генеральный директор Научно-производственного центра (НПЦ) «ТулаДрон» Евгений Григорьев задержан правоохранителями в Туле, пишут «Тульские новости» со ссылкой на свои источники.

Григорьев взят под стражу на два месяца в связи с обвинениями в мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Задержание произошло, по данным издания, 14 августа, когда он по неизвестным тогда причинам не явился на работу.

НПЦ «ТулаДрон» открыт в 2025 г. в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС). На его создание было направлено более 1 млрд руб., в том числе около 700 млн из федерального бюджета.

Один из крупнейших производителей беспилотников

«ТулаДрон» задумывался как один из 10 крупнейших в стране центров по разработке и выпуску различных БПЛА. Об этом сообщил официальный сайт правительства Тульской области летом 2025 г.

Mitch Nielsen / Unsplash «ТулаДрон» получил госсубсидии на производство различных БПЛА в рамках федерального проекта

Предприятие получило целевую субсидию на закупку оборудования по итогам федерального отбора. В январе 2025 г. Минпромторг присвоил ему статус научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий БАС.

По словам областного министра промышленности Николая Еланцева, в 2025 г. «ТулаДрон» должен был заключить договоры на создание инфраструктуры и оснащение оборудованием, а в 2026 г. запустить производство. В 2025 г. Тульская область планировала выделить НПЦ дополнительно 177,2 млн руб. на формирование штата, закупку инструментов, сырья и материалов.

Массовые аресты в отрасли

В первой половине августа 2026 г. CNews писал о том. что суд в Москве санкционировал арест Вячеслава Барбасова и Иракли Хазалии, действующего и бывшего гендиректоров производителя беспилотных систем ООО «Дрон Солюшнс». Причина та же — подозрение в мошенничестве.

Это решение стало следующим в списке арестов в отрасли БПЛА, произошедших за последнее время. 30 июля 2026 г. стало известно, что замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Алла Половченя попала под арест по подозрению в растрате в особо крупном размере.

Одновременно с Половченей были задержаны заместитель директора по развитию ГК «Эфко» Екатерина Кустова, директор по развитию управляющей компании ГК Владислав Романцев, а также миллиардер, председатель совета директоров и основной акционер группы компаний «Эфко» Валерий Кустов и гендиректор ГК «Эфко» Евгений Ляшенко. По некоторым данным, эти аресты связан с уголовным делом вокруг реализации проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего».

Гендиректор «Транспорта будущего» и бывший советник губернатора Самарской области Юрии Козаренко, был арестован в начале мая 2026 г.