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В Digital Q.PM компании «Диасофт» появился оптимизатор ресурсов для управления загрузкой проектных команд

Компания «Диасофт» развивает возможности продукта «Ресурсное планирование», входящего в состав решения для управления проектами Digital Q.PM. Новые функции помогают организациям более эффективно управлять загрузкой ресурсов, планировать потребность в персонале, контролировать стоимость ресурсов и принимать обоснованные решения при реализации проектов. Об этом CNews сообщил представитель «Диасофта».

Одним из ключевых обновлений стал оптимизатор ресурсов. Инструмент позволяет выявлять перегрузки и конфликты при распределении ресурсов, учитывать рабочие календари, отпуска, часовые пояса, региональные праздники, доступность сотрудников (например, работа на полставки, занятость операционной деятельностью) и их фактическую загрузку. Решение автоматически подсвечивает проблемные участки планирования и помогает скорректировать распределение ресурсов с учетом приоритетов задач.

«В большом проекте руководителю сложно вручную отслеживать загрузку всех участников команды. В плане могут быть сотни и тысячи задач, и увидеть конфликты ресурсов без специальных инструментов практически невозможно. Оптимизатор ресурсов в Digital Q.PM наглядно показывает перегрузки, учитывает графики работы и доступность сотрудников. Руководитель сразу видит проблемные места и может либо скорректировать план самостоятельно, либо использовать автоматическую оптимизацию. Такой функционал хорошо знаком пользователям Microsoft Project, поэтому сегодня он входит в число самых востребованных требований при выборе системы управления проектами», — отметила Екатерина Черных, главный архитектор продуктового направления «Управление проектами и командами» в компании «Диасофт».

Теперь пользователи могут применять не только безакцептный сценарий, при котором решение автоматически подбирает и резервирует необходимые ресурсы по заданным алгоритмам, но и акцептный сценарий с согласованием со стороны руководителей. Такой подход позволяет учитывать особенности процессов управления ресурсами в организациях различного масштаба.

Реализован механизм формирования заявок на открытие новых вакансий на основе данных ресурсного планирования. Решение позволяет оценить текущую и будущую обеспеченность проекта ресурсами, выявить дефицит специалистов и предоставить руководителям объективное обоснование потребности в найме – в частности, доступна выгрузка отчетов по загрузке ресурсов и простоям.

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Функциональность продукта «Ресурсное планирование» также расширена за счет возможностей учета стоимости ресурсов и их доступности. Для каждого ресурса можно задавать индивидуальные параметры загрузки, рабочие календари и ставки, что позволяет использовать данные ресурсного планирования при расчете бюджетов проектов. Это особенно полезно при наборе отдельной команды под проект.

Новые возможности «Ресурсного планирования» в составе Digital Q.PM помогают руководителям проектов видеть доступность ресурсов, выявлять перегрузки, бронировать специалистов и планировать потребность в новых сотрудниках в одной системе. Это позволяет учитывать ресурсные ограничения еще до начала работ и принимать решения на основе актуальных данных.

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