ActiveCloud развернул защищенную облачную инфраструктуру для российского бизнеса в Белоруссии

Облачный провайдер ActiveCloud развернул защищенный IaaS для российской фармацевтической компании в Белоруссии. Провайдер разместил нагрузки в аттестованном сегменте минского ЦОД, обеспечил выполнение требований местного законодательства о защите персональных данных и сохранил для российской компании привычную финансово-правовую модель взаимодействия. Об этом CNews сообщили представители ActiveCloud.

Российская фармацевтическая компания вышла на рынок Белоруссии и начала обрабатывать персональные данные граждан республики, включая сотрудников, партнеров и клиентов. Такая обработка подпадает под действие закона Белоруссии № 99-З «О защите персональных данных», а трансграничная передача части информации в Россию требует отдельных правовых оснований и согласований с Национальным центром защиты персональных данных. Размещение систем в российском ЦОД создавало юридические риски. Строительство собственной площадки в Белоруссии потребовало бы капитальных вложений и нескольких месяцев на проектирование, внедрение средств защиты и аттестацию инфраструктуры. Отдельным условием проекта было сохранение привычного для компании правового и бухгалтерского контура. Прямой контракт с белорусским поставщиком предполагал бы расчеты в белорусских рублях, валютные операции и дополнительную нагрузку на финансовый учет.

ActiveCloud разместил системы компании в аттестованном сегменте облака в минском ЦОД. Инфраструктура построена на базе VMware и включает изолированный пул вычислительных ресурсов, резервируемые системы хранения данных и сеть с межсетевым экранированием. Облачный сегмент аттестован в соответствии с действующими в Белоруссии требованиями по технической и криптографической защите информации. В инфраструктуре применяются средства защиты, сертифицированные на территории республики.

В ходе проекта ActiveCloud разместила базы с персональными данными граждан Белоруссии на территории страны, закрыла периметр сертифицированными средствами защиты от несанкционированного доступа и межсетевого экранирования, настроила разграничение доступа, журналирование событий и регламент резервного копирования. Команда провайдера также подготовила комплект документации, который компания может использовать при взаимодействии с регулятором.

Финансовая часть проекта была реализована через российское юридическое лицо ActiveCloud. Компания заключила договор по российскому праву, оплачивает услуги в рублях и получает счета и закрывающие документы в привычном формате. При этом сама инфраструктура физически размещена в Белоруссии.

«Заказчику нужно было одновременно попасть в белорусское регулирование и не сломать свою финансовую модель. Мы дали аттестованный сегмент в минском ЦОД и договор с российским юрлицом, поэтому команда клиента получила соответствие № 99-З и оплату в рублях, не запуская отдельный проект под каждую из этих задач», - отметил Андрей Вильковский, менеджер по продуктам IaaS ActiveCloud.

В результате персональные данные граждан Белоруссии обрабатываются на территории страны в соответствии с требованиями закона № 99-З. Сервисы для белорусского рынка были запущены без строительства собственной площадки, закупки оборудования и самостоятельного прохождения аттестации. Расчеты ведутся в рублях по российскому договору, без валютных операций и конвертации. Инфраструктура работает с гарантией доступности и может масштабироваться под изменение нагрузки без дополнительных капитальных вложений.