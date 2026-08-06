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СХД «Storex ФБЛ» компании «Байт» включена в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга

Система хранения данных «Storex ФБЛ», разработанная компанией «Байт», включена в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Это подтверждает российское происхождение решения и открывает возможность его использования в проектах, где предъявляются требования к применению отечественного оборудования, включая госсектор и предприятия с особыми регуляторными ограничениями.

«Storex ФБЛ» – универсальная программно-определяемая система хранения данных, поддерживающая файловый и блочный доступ. Решение ориентировано на построение современной корпоративной ИТ-инфраструктуры и подходит для задач виртуализации, хранения данных, резервного копирования и работы корпоративных приложений.

Платформа поддерживает протоколы iSCSI, Fibre Channel и RoCE со скоростью до 100 Гбит/с, масштабируется с помощью внешних полок расширения и может поставляться в одно- или двухконтроллерной конфигурации. Широкие возможности конфигурирования позволяют использовать «Storex ФБЛ» как в компактных инфраструктурах, так и в крупных корпоративных проектах, где требуется высокая производительность и отказоустойчивость.

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«Для нас включение «Storex ФБЛ» в реестр Минпромторга России – это не только формальный статус, но и подтверждение того, что отечественные инфраструктурные решения могут отвечать корпоративным требованиям по производительности, масштабируемости и надежности. Российскому рынку нужны не просто «локализованные» продукты, а полноценные платформы, на которых можно строить долгосрочную ИТ-стратегию. «Storex ФБЛ» мы изначально создавали именно как такую платформу», – сказал Константин Хабаров, генеральный директор компании «Байт».

Компания «Байт» продолжит развивать линейку решений Storex и адаптировать платформу под задачи корпоративных заказчиков в различных отраслях, с учетом требований к надежности и регуляторным ограничениям.

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