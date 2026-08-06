Pilot берет стройку под цифровой контроль

В линейке продуктов семейства Pilot появилось решение для выполнения строительного контроля. Теперь в единой среде общих данных объединены оперативный стройконтроль, детальная фото- и видеофиксация на объектах капитального строительства и сквозное управление задачами. Такой подход позволит застройщикам и техническим заказчикам снизить риски срыва сроков и сократить расходы на этапе проведения строительно-монтажных работ (СМР). Об этом CNews сообщили представители «Аскон».

Продукты Pilot предназначены для организации среды общих данных, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей, инженерно-технического документооборота в девелоперских, проектных и строительных организациях.

Решение для строительного контроля реализовано в виде модуля и мобильного приложения, которые совместимы со всеми продуктами семейства: Pilot-BIM, Pilot-ICE Enterprise, Pilot-ICE, Pilot-ECM.

Решение поможет специалистам в выполнении следующих задач: мобильные инспекции – выявление нарушений и отклонений, создание событий и привязка фото- и видеофиксации к конкретным элементам с мобильных устройств; контроль предписаний – отслеживание статусов устранения дефектов в режиме реального времени; электронный документооборот – доступ к проектной и рабочей документации с мобильного устройства; коммуникация в чатах с участниками проектной команды и всеми, кто работает внутри среды общих данных Pilot.

В следующих версиях планируется автоматизировать формирование актов о приемке выполненных работ (актов КС-2) для подтверждения завершения СМР и отсутствия претензий у заказчика, а также реализовать привязку чек-листов к цифровой информационной модели.

В состав «Pilot-СтройКонтроль» входят три компонента: серверная часть, конфигурация схемы данных и кроссплатформенное мобильное приложение для доступа к проектам, чек-листам проекта и задачам.

Решение разработано компанией «ЛМП Проджект Груп», технологическим партнером «Аскон». Это квалифицированная команда с большим опытом прикладных разработок в среде Pilot. Ранее она выпустила модули «MDR и управление технической документацией в капитальном строительстве» и «Учет фактических трудозатрат».

Антон Чернецов, руководитель разработки решения, «ЛМП Проджект Груп»: «Мы стремились создать инструмент, который сотрет барьер между офисом проектировщиков и строительной площадкой. Наш модуль автоматизирует рутину и позволяет фиксировать любые отклонения от проекта. В планах команды — внедрение полноценного автономного режима, который позволит инженерам беспрепятственно работать на удаленных объектах даже при полном отсутствии связи с сервером».

Дмитрий Поскребышев, директор по разработке продуктов для промышленного и гражданского строительства «Аскон»: «Линейка продуктов Pilot развивается с учетом задач, возникающих на всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства. Благодаря нашему партнеру "ЛМП Проджект Груп" на единой платформе реализован цифровой строительный контроль. Единство платформы обеспечивает сквозную связность данных и прозрачность процессов, предотвращает потери и избыточные затраты, которые неизбежно возникают при переносе данных между различными системами».