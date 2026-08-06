CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация
|

Pilot берет стройку под цифровой контроль

В линейке продуктов семейства Pilot появилось решение для выполнения строительного контроля. Теперь в единой среде общих данных объединены оперативный стройконтроль, детальная фото- и видеофиксация на объектах капитального строительства и сквозное управление задачами. Такой подход позволит застройщикам и техническим заказчикам снизить риски срыва сроков и сократить расходы на этапе проведения строительно-монтажных работ (СМР). Об этом CNews сообщили представители «Аскон».

Продукты Pilot предназначены для организации среды общих данных, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей, инженерно-технического документооборота в девелоперских, проектных и строительных организациях.

Решение для строительного контроля реализовано в виде модуля и мобильного приложения, которые совместимы со всеми продуктами семейства: Pilot-BIM, Pilot-ICE Enterprise, Pilot-ICE, Pilot-ECM.

Решение поможет специалистам в выполнении следующих задач: мобильные инспекции – выявление нарушений и отклонений, создание событий и привязка фото- и видеофиксации к конкретным элементам с мобильных устройств; контроль предписаний – отслеживание статусов устранения дефектов в режиме реального времени; электронный документооборот – доступ к проектной и рабочей документации с мобильного устройства; коммуникация в чатах с участниками проектной команды и всеми, кто работает внутри среды общих данных Pilot.

В следующих версиях планируется автоматизировать формирование актов о приемке выполненных работ (актов КС-2) для подтверждения завершения СМР и отсутствия претензий у заказчика, а также реализовать привязку чек-листов к цифровой информационной модели.

В состав «Pilot-СтройКонтроль» входят три компонента: серверная часть, конфигурация схемы данных и кроссплатформенное мобильное приложение для доступа к проектам, чек-листам проекта и задачам.

Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры
Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры

Решение разработано компанией «ЛМП Проджект Груп», технологическим партнером «Аскон». Это квалифицированная команда с большим опытом прикладных разработок в среде Pilot. Ранее она выпустила модули «MDR и управление технической документацией в капитальном строительстве» и «Учет фактических трудозатрат».

Антон Чернецов, руководитель разработки решения, «ЛМП Проджект Груп»: «Мы стремились создать инструмент, который сотрет барьер между офисом проектировщиков и строительной площадкой. Наш модуль автоматизирует рутину и позволяет фиксировать любые отклонения от проекта. В планах команды — внедрение полноценного автономного режима, который позволит инженерам беспрепятственно работать на удаленных объектах даже при полном отсутствии связи с сервером».

Дмитрий Поскребышев, директор по разработке продуктов для промышленного и гражданского строительства «Аскон»: «Линейка продуктов Pilot развивается с учетом задач, возникающих на всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства. Благодаря нашему партнеру "ЛМП Проджект Груп" на единой платформе реализован цифровой строительный контроль. Единство платформы обеспечивает сквозную связность данных и прозрачность процессов, предотвращает потери и избыточные затраты, которые неизбежно возникают при переносе данных между различными системами».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ

ФРС США: Бум на рынке ЦОД для ИИ похож на ситуацию перед глобальным финансовым кризисом 2008 года

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

Softline потратил 340 миллионов на покупку бывшего консалтингового подразделения KPMG

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат

Конференция CNews «Практика импортозамещения 2026» состоится 1 октября

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще