ИТ-экосистема «Лукоморье» подтвердила совместимость своих продуктов с отечественной СУБД «Квант-Гибрид»

ИТ-экосистема «Лукоморье» подтвердила совместимость своих продуктов с отечественной системой управления базами данных «Квант-Гибрид» разработки АО «Концерн Гранит». Это позволит заказчикам использовать решения экосистемы в существующей ИТ-инфраструктуре без замены уже внедренной СУБД и дополнительных интеграционных доработок. Об этом CNews сообщили представители «Лукоморье».

При реализации проектов цифровой трансформации крупные организации все чаще формируют ИТ-ландшафт из решений различных российских разработчиков. В этих условиях одним из ключевых критериев выбора нового программного обеспечения становится его подтвержденная совместимость с уже используемыми инфраструктурными компонентами. Такой подход помогает сохранить ранее сделанные инвестиции, сократить сроки внедрения и минимизировать риски при запуске новых информационных систем.

Работы по подтверждению совместимости были выполнены в рамках проекта одного из крупных заказчиков. Компания уже использовала СУБД «Квант-Гибрид» и планировала внедрить продукты экосистемы «Лукоморье» без замены действующей системы управления базами данных. Для этого специалисты «Лукоморья» провели комплексное тестирование решений экосистемы и подтвердили их корректную работу с СУБД «Квант-Гибрид», разработанной концерном «Гранит».

В ходе испытаний специалисты развернули продукты «Лукоморья» на тестовом стенде, оценили их работу в различных сценариях эксплуатации, выявили особенности интеграции с новой платформой и выполнили необходимые доработки, обеспечившие корректную работу решений с СУБД «Квант-Гибрид». Совместимость реализована на уровне подключения к базе данных и выполнения SQL-запросов. Для поддержки «Квант-Гибрид» механизмы установки были адаптированы с учетом особенностей отечественной СУБД без изменения архитектуры продуктов: необходимые изменения вносились на уровне конфигурации, не затрагивая их ядро, что позволило сохранить функциональность решений в полном объеме. При этом реализованные доработки носят универсальный характер и обеспечивают полную совместимость как со стандартным PostgreSQL, так и с «Квант-Гибрид». По итогам тестирования подтверждена стабильная и корректная работа решений «Акола», «Диво», «Мера», «Яга Задачи» и «Яга Статьи» с СУБД «Квант-Гибрид».

Подтвержденная совместимость имеет значение не только для реализации конкретного проекта. Поскольку СУБД «Квант-Гибрид» уже используется в государственных организациях и крупных компаниях, результаты проведенных испытаний позволят более широкому кругу заказчиков внедрять продукты экосистемы «Лукоморье» в существующую ИТ-инфраструктуру без дополнительных доработок, сокращая сроки внедрения и снижая затраты на интеграцию.

«Современные заказчики выбирают не отдельные продукты, а совместимые между собой технологии. Поэтому для нас важно, чтобы решения экосистемы «Лукоморье» бесшовно интегрировались в уже существующую инфраструктуру, не требуя замены ранее внедренных компонентов. Подтверждение совместимости с СУБД „Квант-Гибрид“ — это еще один шаг к созданию открытой отечественной экосистемы, в которой заказчики могут свободно выбирать лучшие решения под свои задачи, не сталкиваясь с ограничениями совместимости», — отметил Арсен Благов, генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье».

«Для организаций, работающих с государственными информационными системами и объектами критической информационной инфраструктуры, важно не только использовать сертифицированные средства защиты, но и быть уверенными, что все компоненты ИТ-ландшафта корректно взаимодействуют между собой. Подтвержденная совместимость СУБД „Квант-Гибрид“ с решениями экосистемы „Лукоморье“ позволяет заказчикам выстраивать единую защищенную ИТ-инфраструктуру на базе отечественного программного обеспечения, сохраняя высокий уровень безопасности, надежности и производительности», — сказал Владимир Листов, советник генерального директора концерна «Гранит».