Знают, но не делают: Security Vision выявила разрыв между осознанием киберрисков и привычками россиян

Компания Security Vision проанализировала, как россияне относятся к киберрискам и какие практики безопасности используют в повседневной жизни. Исследование, в котором приняли участие 802 жителя России в возрасте от 14 лет, выявило заметный разрыв между осознанием угроз и реальными действиями пользователей. Этот парадокс особенно заметно проявляется в период летней активности, когда люди чаще пользуются интернетом вне дома, а защитные привычки отходят на второй план ради комфорта. Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

Цифровая активность в поездках: масштабы и риски

В летний период 87% россиян планируют поездки или отдых за городом. При этом цифровая жизнь граждан не прерывается: 76% регулярно совершают онлайн-платежи и обращаются к государственным порталам вне дома. Смартфон остается основным устройством для 97% респондентов, каждый третий также использует личный ноутбук или планшет.

На фоне высокой цифровой активности растут и опасения граждан. К ключевым рискам в сети участники опроса отнесли: кражу персональных данных (60%); финансовые потери в результате мошеннических действий (57%); технические инциденты: сбои устройств, утрату данных, вредоносное ПО (47%).

Удобство важнее безопасности

Несмотря на высокий уровень осведомленности об угрозах, защитные практики применяются ситуативно. На прямой вопрос «Готовы ли вы пожертвовать удобством ради безопасности? (Не сохранять пароль в браузере, не подключаться к открытому Wi-Fi)» лишь около трети респондентов ответили утвердительно. Большинство (57%) действуют по обстоятельствам, а 5% открыто заявляют: удобство для них важнее.

Это отражается в повседневных цифровых привычках: более трети граждан (35%) не используют биометрические методы аутентификации, многие периодически подключаются к общественным сетям Wi‑Fi для доступа к важным сервисам. Эксперты отмечают, что именно разрыв между пониманием рисков и повседневными действиями формирует основную уязвимость.

Поколенческие особенности цифровой гигиены

Исследование зафиксировало различия в подходах к безопасности среди возрастных групп.

Молодые пользователи проявляют избирательную осторожность в социальных сетях: 75% сознательно не публикуют изображения билетов и документов в открытом доступе, 15% предварительно скрывают персональные данные на снимках, а геометки в реальном времени в размещаемом контенте указывают лишь 19%. При этом 40% хранят сканы паспортов и проездных документов в незащищённых разделах мобильного устройства. Также подавляющая часть (57%) считает, что формирование компетенций в области кибербезопасности должно осуществляться через систему образования (школы и вузы).

Старшее поколение демонстрирует высокую настороженность к потенциально мошенническим сообщениям: 82% сразу удаляют SMS о «выплатах» и «подарках». Половина респондентов этой группы избегает использования открытых сетей Wi‑Fi, отдавая предпочтение мобильному интернету. Вместе с тем 38% по-прежнему используют аналоговые методы хранения паролей (бумажные носители) или обычные заметки в телефоне (13%), что создаёт дополнительные риски.

Повышенная цифровая активность в период отпусков и поездок требует особого внимания к вопросам кибергигиены. Исследование позволило не просто зафиксировать разрыв между знанием о рисках и повседневными практиками, но и предложить конкретные шаги, которые помогут его сократить.

Николай Гончаров, директор департамента мониторинга кибербезопасности Security Vision, отмечает, что базовая защита не требует сложных инструментов или технических компетенций. Эксперт рекомендует начать с простых шагов.

Подключить многофакторную аутентификацию на ключевых сервисах: почте, банках, госпорталах. Использовать разные и сложные пароли для каждого сервиса, либо менеджер паролей, но не бумажные записки и стандартные заметки. Хранить сканов паспортов, билетов и других важных документов лучше не в общей галерее телефона, а в защищённом приложении или зашифрованном облачном хранилище. Перед вводом данных или оплатой необходимо проверять адресную строку сайта: даже одна подменённая буква в домене может означать фишинговую копию. В поездках, когда соблазн подключиться к бесплатному Wi-Fi особенно велик, для доступа к банковским и государственным сервисам безопаснее использовать мобильный интернет. Не следует публиковать в открытом доступе фотографии билетов, документов и геолокацию в реальном времени – эта информация может быть использована злоумышленниками. Устанавливать приложения только из официальных магазинов и не предоставлять им избыточные разрешения, особенно доступ к СМС, контактам, уведомлениям, геолокации, камере и микрофону. Своевременно обновлять операционную систему, браузеры, банковские приложения и другие программы. Обновления часто содержат исправления уязвимостей, которые могут использовать злоумышленники. Установить блокировку экрана с использованием сложного PIN-кода, пароля или биометрии, включить функцию поиска и удалённого стирания данных на случай потери или кражи устройства. Защитить SIM-карту PIN-кодом и по возможности установить у оператора дополнительный пароль или запрет на удалённый перевыпуск SIM-карты без личного подтверждения. Заранее сохранить официальные контакты банка, страховой компании, оператора связи, авиакомпании и других важных организаций. При потере телефона необходимо как можно быстрее заблокировать SIM-карту, завершить активные сеансы в важных сервисах, сменить пароли от электронной почты и банковских приложений.

По словам Николая Гончарова, каждая из этих мер по отдельности проста, но в совокупности они существенно снижают вероятность инцидентов без потери комфорта: Эксперт подчеркивает, что устойчивые навыки кибергигиены формируются не разовой акцией, а системной работой на всех уровнях – от государственных программ и регулярного информирования граждан через СМИ до образовательных инициатив в учебных заведениях и корпоративных практик. Только совместными усилиями можно превратить знание о рисках в устойчивую повседневную привычку.