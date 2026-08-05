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В пик сезона МТС прокачала мобильную сеть в Андреевке

Компания МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в селе Андреевка Хасанского района Приморского края. Благодаря проведенным техническим работам скорость мобильного интернета в пляжной столице южного Приморья выросла в среднем на 35%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры МТС установили новое телеком-оборудование в центре Андреевки, где расположено большинство баз отдыха, гостевых домов и мини-отелей. После проведенных технических улучшений туристы, отдыхающие в бухте Троицы, могут более комфортно использовать самые современные цифровые сервисы и технологию звонков через интернет VoLTE. Она дает возможность одновременно разговаривать по телефону и не прерывать интернет-сессию: например, пользоваться навигатором или искать в сети дополнительную информацию.

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Андреевка - одна из главных точек притяжения на юге Приморья. За оживленную атмосферу ее иногда называют «хасанским Лас-Вегасом» или «Приморской Ривьерой». В окрестностях Андреевки много интересного: морские гроты, лежбища ларг, скалы с могильными соснами и кекуры причудливых форм. Здесь найдется занятие для всех: отдых на пляже, морские экскурсии, дайвинг, SUP-туры, конные и пешие маршруты.

«По данным аналитиков Big Data МТС, Хасанский район – ежегодно лидирует в Приморье по турпотоку, поэтому работы по улучшению качества связи здесь ведутся непрерывно. Связью МТС стандарта LTE обеспечены все ключевые рекреации района, в том числе остров Фуругельма и уникальный пляж «Трех границ». Чтобы современные цифровые сервисы были доступны не только туристам, но и местным жителям даже в период летних пиковых нагрузок, в этом году мы расшили LTE-сеть в крупных населенных пунктах района – Славянке, Зарубино и Безверхово», - отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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