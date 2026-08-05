Российская платформа для электронной коммерции Ensi переходит на новый технологический стек

Компания «Гринсайт», разработчик платформы Ensi, объявила о запуске масштабной технологической трансформации своего флагманского продукта. Платформа Ensi, включенная в Единый реестр отечественного программного обеспечения, переходит на новый этап развития.

В рамках инициативы ключевые компоненты системы переводятся с PHP на язык Go, а подход к созданию административных интерфейсов кардинально меняется за счет внедрения ИИ-генерации.

Целью преобразований является не только повышение производительности и эффективности платформы, но и укрепление ее статуса как современного высокотехнологичного продукта, соответствующего высоким стандартам российского ПО.

Первым на Go переводится сервис API Gateway — компонент, наиболее критичный к производительности и потреблению ресурсов. Пилотный проект по переводу API Gateway стартовал сейчас, его завершение запланировано на осень 2026 г. В случае успеха PHP-версия компонента будет объявлена устаревшей (deprecated), но останется доступной в публичном репозитории для использования в существующих проектах.

Текущими клиентами платформы являются «Ашан», «Глобус», «Иль де Ботэ» и другие крупные ритейлеры.

«Миграция на Go даст нам прирост производительности и сокращение затрат на инфраструктуру больших проектов, а AI-генерация административных интерфейсов переведет на новый уровень эффективность наших команд. Это два ключевых шага в эволюции продукта, который уже зарекомендовал себя как надежное отечественное решение», — сказал исполнительный директор компании «Гринсайт» Павел Ситкин.