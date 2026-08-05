Cloud Advisor подтвердил эффективность и получил новый долгосрочный контракт с Lamoda

После года эксплуатации платформы Cloud Advisor компания Lamoda продлила долгосрочное сотрудничество. За время использования решение подтвердило свою эффективность в защите инфраструктуры и оптимизации затрат в публичном облаке. Об этом CNews сообщили представители Cloud Advisor.

После перехода в публичное облако перед компанией встала задача обеспечить эффективную защиту инфраструктуры. Традиционные средства информационной безопасности не учитывают специфику облачных сред. Самостоятельная разработка решения на базе open-source инструментов потребовала бы выделенной команды и значительных затрат.

Из коммерческих отечественных альтернатив только CNAPP-платформа Cloud Advisor соответствовала требованиям Lamoda к функциональности по защите и оптимизации инфраструктуры, размещенной в публичном облаке Yandex Cloud. Платформа решила задачи сразу двух команд — ИБ и ИТ — в едином интерфейсе.

ИБ-команда получила единое решение для контроля безопасности облачной инфраструктуры. Cloud Advisor в одной консоли обеспечивает комплексную защиту виртуальных машин, контейнеров и кластеров Kubernetes, а также автоматический и регулярный контроль конфигурации облака. Платформа выявляет критические пути атаки — опасные комбинации уязвимостей и настроек облака, — которые позволяют злоумышленнику получить доступ к чувствительным данным организации. Это помогает ИБ-команде фокусироваться на устранении реальных угроз безопасности.

ИТ-команда Lamoda использует платформу для решения FinOps-задач и инвентаризации активов. Cloud Advisor выявляет неиспользуемые и недостаточно нагруженные ресурсы, помогая сократить расходы на облако.

«Cloud Advisor обеспечил комплексную защиту инфраструктуры, размещенной в публичном облаке Yandex Cloud: от контроля безопасности настроек облачных ресурсов до поиска уязвимостей на виртуальных машинах и в контейнерах. Вместе с усилением защиты мы получили измеримый финансовый результат: облачные расходы сократились на 15%. Потенциал дальнейшей оптимизации оцениваем до 40%. При этом команда вендора оперативно реализует наши пожелания и активно развивает продукт. По итогам первого года работы с Cloud Advisor мы без колебаний продлеваем сотрудничество на новый период», — сказал Илья Кочнев, директор по сопровождению информационных технологий, Lamoda.

«Lamoda — технологически зрелая компания, которая выстраивает облачную стратегию осознанно и системно, понимая важность комплексного подхода к безопасности и управлению расходами в публичном облаке. Выбор Cloud Advisor как инструмента для решения этих ключевых задач подтверждает лидирующие позиции нашего продукта в классе CNAPP. Мы продолжим помогать компаниям любого масштаба в полной мере использовать возможности публичного облака, сохраняя при этом высокий уровень безопасности и экономическую эффективность бизнеса», — сказал Михаил Захряпин, генеральный директор Cloud Advisor.