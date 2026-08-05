CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация Внедрения
|

Cloud Advisor подтвердил эффективность и получил новый долгосрочный контракт с Lamoda

После года эксплуатации платформы Cloud Advisor компания Lamoda продлила долгосрочное сотрудничество. За время использования решение подтвердило свою эффективность в защите инфраструктуры и оптимизации затрат в публичном облаке. Об этом CNews сообщили представители Cloud Advisor.

После перехода в публичное облако перед компанией встала задача обеспечить эффективную защиту инфраструктуры. Традиционные средства информационной безопасности не учитывают специфику облачных сред. Самостоятельная разработка решения на базе open-source инструментов потребовала бы выделенной команды и значительных затрат.

Из коммерческих отечественных альтернатив только CNAPP-платформа Cloud Advisor соответствовала требованиям Lamoda к функциональности по защите и оптимизации инфраструктуры, размещенной в публичном облаке Yandex Cloud. Платформа решила задачи сразу двух команд — ИБ и ИТ — в едином интерфейсе.

ИБ-команда получила единое решение для контроля безопасности облачной инфраструктуры. Cloud Advisor в одной консоли обеспечивает комплексную защиту виртуальных машин, контейнеров и кластеров Kubernetes, а также автоматический и регулярный контроль конфигурации облака. Платформа выявляет критические пути атаки — опасные комбинации уязвимостей и настроек облака, — которые позволяют злоумышленнику получить доступ к чувствительным данным организации. Это помогает ИБ-команде фокусироваться на устранении реальных угроз безопасности.

ИТ-команда Lamoda использует платформу для решения FinOps-задач и инвентаризации активов. Cloud Advisor выявляет неиспользуемые и недостаточно нагруженные ресурсы, помогая сократить расходы на облако.

«Cloud Advisor обеспечил комплексную защиту инфраструктуры, размещенной в публичном облаке Yandex Cloud: от контроля безопасности настроек облачных ресурсов до поиска уязвимостей на виртуальных машинах и в контейнерах. Вместе с усилением защиты мы получили измеримый финансовый результат: облачные расходы сократились на 15%. Потенциал дальнейшей оптимизации оцениваем до 40%. При этом команда вендора оперативно реализует наши пожелания и активно развивает продукт. По итогам первого года работы с Cloud Advisor мы без колебаний продлеваем сотрудничество на новый период», — сказал Илья Кочнев, директор по сопровождению информационных технологий, Lamoda.

«Lamoda — технологически зрелая компания, которая выстраивает облачную стратегию осознанно и системно, понимая важность комплексного подхода к безопасности и управлению расходами в публичном облаке. Выбор Cloud Advisor как инструмента для решения этих ключевых задач подтверждает лидирующие позиции нашего продукта в классе CNAPP. Мы продолжим помогать компаниям любого масштаба в полной мере использовать возможности публичного облака, сохраняя при этом высокий уровень безопасности и экономическую эффективность бизнеса», — сказал Михаил Захряпин, генеральный директор Cloud Advisor.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Вместо миллиарда сайтов доступны несколько десятков. 60% мобильных интернет-сессий проходят по «белым спискам». Россияне задают вопросы

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект

Starlink довел конкурента до банкротства

Цифровая трансформация 2026: в тренде ИИ, платформенные решения и инхаус-разработка

Баллы за кристаллы. Власти ужесточают требования к многокристальным чипам. Электронщики говорят, что это по ним ударит

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще