Сотни тысяч россиян вернут в темные века. Им на долгие дни отключат интернет, даже домашний

На Камчатке на четыре дня отключат в домашний и мобильный интернет. Почти 300 тыс. россиян останутся только с голосовой связью, телевизором и SMS-сообщениями. Причина – модернизация волоконно-оптического кабеля, пролегающего под водой. Его должны были починить еще год назад.

Зачем интернет, пишите SMS и смотрите телевизор

Жителей Камчатского края оставят без интернета на несколько дней из-за работы по модернизации подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), о чем говорится на сайте местного правительства (kamgov.ru). Работы начнутся в ночь с 11 на 12 августа 2026 г. по местному времени.

Из-за планируемых мероприятий жители Камчатки лишатся не только мобильного интернета, но также и домашнего. Им оставят исключительно голосовую связь и SMS-сообщения, а также телевидение.

«Мессенджеры, социальные сети, онлайн-сервисы работать не будут. На период проведения работ полуостров будет временно переведен на резервный спутниковый канал связи. При благоприятных условиях весь комплекс мероприятий займет до четырех суток», – говорится на сайте правительства Камчатского края. При этом степень вероятности возникновения неблагоприятных условий там не уточняется.

ФНС России Россия начинается, интернет заканчивается

«Решение о плановых работах по переносу кабеля для укрепления подводной волоконно-оптической линии связи принято ПАО «Ростелеком» с учетом гидрометеорологической обстановки», – отмечено на сайте местных властей.

Вероятность того, что работы могут занять больше времени, сильно отлична от нуля. Как сообщили «Коммерсанту» в «Ростелекоме», сроки ремонта будут зависеть от погоды.

Согласно официальному сайту исполнительных органов Камчатского края, на 1 января 2025 г. в регионе проживало около 288 тыс. человек.

Что отключат и что оставят

На сайте правительства Камчатки указано, что по причине проводимых работ жители региона лишатся доступа к мессенджерам, соцсетям и неким «онлайн-сервисам», при этом не уточняется, к каким именно. Вероятно, не получится воспользоваться даже нацмессенджером «Макс».

Заявление на сайте правительства региона

На время цифрового блэкаута жителям Камчатки сохранят возможность пользоваться экстренными службами, медицинскими учреждениями и торговыми сетям, уверяют власти региона. Также продолжат функционировать автозаправочные станции и некие «другие объекты жизнеобеспечения», а вместе с ними – телевидение, голосовая мобильная связь, SMS-сообщения и стационарная телефонная связь «Ростелекома».

Также обещано, что будут работать банковская инфраструктуры и банкоматы, безналичная оплата и оплата проезда в общественном транспорте с помощью проездных билетов и карт системы «Мир».

Потому что так надо

Министр цифрового развития Камчатского края Григорий Бондаренко раскрыл причины, по которым сотни тысяч россиян на несколько дней принудительно останутся без привычных сервисов, а кто-то еще и без работы. Важно отметить, что работы пройдут именно в будние дни.

По словам министра, это связано с риском повреждения волоконно-оптической инфраструктуры.

«Проведение этих работ необходимо для укрепления волоконно-оптической линии связи на мысе Левашова. В настоящее время в месте выхода кабеля происходит существенное подмывание береговой полосы, из-за чего кабель находится в зоне риска. При дальнейшем разрушении берега он может выйти из строя. Чтобы защитить кабель и обеспечить надежность интернет-связи в дальнейшем, необходимо своевременно провести работы по его укреплению», – сказал Григорий Бондаренко.

Обещанного целый год ждут

Модернизация телеком-инфраструктуры на Камчатке должна была пройти намного раньше, почти год назад. Как сообщал CNews, ее анонсировали в середине сентября 2025 г. и назначили на последние числа сентября 2025 г.

Отключить мобильный и домашний интернет тогда тоже планировалось на четыре дня. Власти региона поспешили заверить, что в этот период банкоматы, безналичная оплата и прочие блага цифровизации продолжат функционировать, после чего местные жители без промедления начали массово запасаться наличными деньгами.

Между тем, отключение в итоге не случилось. Ремонтные работы неоднократно переносились из-за сезона штормов и к началу августа 2026 г. так и не были проведены.

Жители Камчатки и раньше оставались без домашнего и мобильного интернета. Один из таких случаев произошел в мае 2021 г. – как сообщал CNews, в результате земляных работ, которые проводила частная организация, произошел обрыв магистрального кабеля «Ростелекома», из-за чего на полуострове пропала связь. Жители лишились не только интернета, но также мобильной связи и даже возможности снять деньги в банкоматах. Оплата по картам тоже не работала.