Xenium представляет L-серию: телефоны с поддержкой 4G VoLTE

Компания «Сангфей СЕС Электроникс Рус», эксклюзивный дистрибьютор мобильных телефонов Xenium в России, анонсировала первые новинки 2026 г. — линейку Xenium L-серии. Она включает три модели: L170, L240 и L728. Устройства серии L поддерживают 4G VoLTE: звонки осуществляются через сети четвёртого поколения, а не через 2G, как у большинства кнопочных телефонов. Это позволяет добиться более стабильного соединения и чистой передачи голоса. Об этом CNews сообщили представители Xenium.

Xenium L728

Флагман серии подойдет пожилым людям, которым важна простота в использовании гаджетов, и тем, кто работает в постоянном движении: прорабам, работникам предприятий общественного питания, персоналу крупных производств. Большие клавиши и яркий 2,8-дюймовый TFT-дисплей делают управление понятным — это удобное решение для ценителей классических кнопочных телефонов. Модель оснащена док-станцией для зарядки: достаточно поставить аппарат на базу, чтобы телефон был всегда на видном месте и заряжен.

Аккумулятор 1700 м•Ач дает возможность до 21 дня работать в режиме ожидания и до 13 ч — в условиях разговора. Телефон поддерживает две nano-SIM, за счёт этого удобно разделить контакты на личные и рабочие или пользоваться разными операторами связи. Камера 0,3 Мп позволит быстро сфотографировать фрагмент документа или рабочую заметку, а FM-радио ― послушать любимые станции без интернета. Слот для карты памяти MicroSD до 32 ГБ позволяет хранить на устройстве музыку и фотографии.

Xenium представляет L-серию

Вес телефона при этом — 118 г. Рекомендованная розничная цена ― 3,99 тыс. руб.

Xenium L240

Модель с самым емким аккумулятором в серии ― 2500 м•Ач, что позволяет использовать ее до 31 дня в режиме ожидания и до 19 ч в условиях разговора. Это удобно в долгих поездках и командировках, во время выходных на даче и для повседневного использования. L240 может быть рекомендован в качестве первого телефона для ребенка. Дисплей 2,4 дюйма обеспечивает комфортное чтение сообщений и навигацию по меню. При необходимости на камеру 0,3 Мп можно сделать фотографию. Bluetooth 5.0 позволит подключить гарнитуру или передать файл, а FM-радио работает без подключения к интернету и пригодится на даче или в дороге. Слот для карты памяти MicroSD объемом до 32 ГБ позволяет хранить на устройстве музыку, фотографии и файлы других типов. Весит устройство незначительно меньше флагмана серии ― 116 г. L240 подходит как взрослым, так и детям — в том числе в качестве первого телефона для школьника.

Рекомендованная розничная цена ― 2,99 тыс. руб.

Xenium L170

Самая легкая и компактная модель серии ― весит всего 93 г при размерах корпуса 118,3×52,7×15 мм. Устройство подходит для небольшой руки, поэтому его можно купить младшим школьникам в качестве первого телефона, а также в качестве запасного телефона на случай поездок или выхода из строя основного гаджета. Дисплей 1,77 дюйма с TFT-матрицей обеспечивает комфортное чтение сообщений, просмотр уведомлений и навигацию по меню. Аккумулятор 1700 м•Ач дает возможность использовать аппарат до 21 дня в режиме ожидания и до 13 ч в условиях разговора. Две nano-SIM позволяют пользоваться услугами разных операторов связи и разделить личные и рабочие контакты. Для воспроизведения музыки и хранения других файлов есть слот под накопитель MicroSD. FM-радио предоставляет возможность слушать радиостанции без подключения к интернету. Камеры нет: телефон предназначен только для звонков и связи. Отсутствие предустановленных программ делает устройство максимально простым и понятным в использовании.

Рекомендованная розничная цена ― 2,49 тыс. руб.

Указанные характеристики основаны на исследованиях полностью заряженной батареи, производимых в лаборатории с отключенной функцией Bluetooth. Фактические показатели определяются настройками оператора и режимом использования мобильного телефона. Характеристики и комплектация указаны в информационных целях и могут быть изменены без предварительного уведомления.