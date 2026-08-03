Polywell представляет компактную ИИ-рабочую станцию i2315Ai с графикой Nvidia RTX 4060

Polywell Computers представляет i2315Ai — компактную рабочую станцию с GPU-ускорением, сочетающую процессоры Intel® Core™ Ultra Series 2 с графикой Nvidia® GeForce RTX™ 4060 и 8 ГБ видеопамяти. Об этом CNews сообщили представители Polywell.

Модель i2315Ai предназначена для Edge AI, вычислений на GPU, обработки видео, инженерной визуализации и других коммерческих приложений с интенсивной графической нагрузкой. В тонком корпусе она объединяет дискретное GPU-ускорение, значительный объем памяти, несколько позиций для высокоскоростных накопителей и поддержку до четырех дисплеев.

Система может комплектоваться процессором Intel® Core™ Ultra 9 285H или Intel® Core™ Ultra 7 255H. Оба процессора используют гибридную 16-ядерную архитектуру и оснащены NPU Intel® AI Boost для совместимых ИИ-нагрузок. В зависимости от процессора Intel указывает максимальную частоту до 5,4 ГГц и совокупную пиковую производительность платформы в задачах ИИ до 99 TOPS.

Сочетание современной платформы CPU и NPU с дискретной графикой Nvidia RTX дает интеграторам гибкую основу для приложений, которым одновременно требуются высокая производительность общего назначения и ускоренная на GPU обработка ИИ, графики или видео.

Модель i2315Ai расширяет линейку систем малого форм-фактора Polywell возможностями, которые обычно ассоциируются со значительно более крупными настольными компьютерами: процессор Intel® Core™ Ultra 9 285H или Intel® Core™ Ultra 7 255H; встроенный NPU Intel® AI Boost с производительностью до 13 TOPS для поддерживаемых ИИ-нагрузок; графика Nvidia® GeForce RTX™ 4060 с 8 ГБ выделенной видеопамяти; два разъема DDR5 SO-DIMM с поддержкой до 128 ГБ двухканальной памяти DDR5-4800 без ECC; три позиции M.2 2280 для накопителей: две для SSD PCIe x4 NVMe и одна с поддержкой PCIe NVMe или SATA 6 Гбит/с; поддержка до четырех дисплеев 4K через один выход HDMI® 2.1, два выхода DisplayPort 1.4 и видеоподключение USB-C; два порта Gigabit Ethernet с поддержкой Wake-on-LAN и загрузки PXE; одна позиция M.2 2230 для совместимого модуля Wi-Fi и Bluetooth либо другого поддерживаемого модуля; пять портов USB 3.0 и один фронтальный разъем USB-C; аудиокодек Realtek® ALC892 с поддержкой 7.1-канального звука; тонкий корпус с активным охлаждением и приблизительными размерами 320 × 239 × 56 мм.

Сочетание процессора Intel Core Ultra и графики Nvidia RTX предоставляет i2315Ai несколько вычислительных ресурсов, которые можно задействовать для различных частей приложения.

Встроенный в процессор NPU может выполнять совместимые задачи инференса и фоновые ИИ-функции, не перекладывая всю нагрузку на CPU. Это может быть полезно для приложений, рассчитанных на использование поддерживаемых Intel ИИ-фреймворков и ускорение с помощью NPU.

Более требовательные параллельные нагрузки могут выполняться на GPU Nvidia RTX 4060. Ресурсы CUDA и Tensor Cores четвертого поколения образуют практическую платформу для поддерживаемого ИИ-инференса, анализа изображений и видео, вычислений на GPU, рендеринга и программ визуализации.

Такая гетерогенная архитектура позволяет разработчикам решений выбирать для каждой нагрузки наиболее подходящий вычислительный ресурс, а не полагаться исключительно на традиционное выполнение на CPU. Фактическая производительность зависит от выбранной конфигурации, программного фреймворка, модели и характера нагрузки.

Приложения ИИ, визуализации и обработки мультимедиа часто требуют большего объема памяти и локального хранения данных, чем способен предоставить обычный офисный мини-ПК.

Два заменяемых модуля DDR5 SO-DIMM и поддержка до 128 ГБ системной памяти позволяют i2315Ai работать с крупными наборами данных, несколькими приложениями, инструментами разработки и профессиональными нагрузками с интенсивным использованием памяти.

Три позиции M.2 2280 обеспечивают дополнительную гибкость конфигурации. Две позиции поддерживают SSD PCIe x4 NVMe, а третья позволяет установить накопитель M.2 NVMe или SATA.

Поэтому заказчики могут выделить отдельные ресурсы хранения для операционной системы, приложений, ИИ-моделей, собираемых данных, мультимедийных файлов или рабочих пространств проектов, не полагаясь полностью на внешние накопители.

Модель i2315Ai поддерживает до четырех дисплеев 4K через видеовыходы HDMI, DisplayPort и USB-C. Выходы DisplayPort 1.4 также поддерживают разрешение до 8K при 60 Гц в совместимых конфигурациях.

Такая многодисплейная конфигурация полезна для инженерной визуализации, рабочих мест мониторинга, финансовых и операционных панелей, медиапроизводства, систем управления и других приложений, где пользователям необходимо одновременно видеть несколько источников данных или рабочих пространств.

Два порта Gigabit Ethernet предоставляют интеграторам два физических сетевых подключения. В зависимости от операционной системы и архитектуры приложения их можно использовать для подключения отдельных сетевых сегментов, изоляции трафика оборудования от основной корпоративной сети либо организации выделенных каналов для сбора данных и управления системой.

Модель i2315Ai предназначена для организаций, которым требуется дискретный GPU, но которые не могут разместить или не нуждаются в полноразмерной рабочей станции: разработка решений Edge AI и системы локального инференса; обработка изображений и видео с ускорением на GPU; рабочие станции для инженерных задач, САПР и профессиональной визуализации; системы медиапроизводства и создания контента с применением ИИ; многодисплейные рабочие места мониторинга и управления; анализ данных и вычислительные приложения с поддержкой CUDA; интерактивные системы визуализации, моделирования и обучения; компактные высокопроизводительные коммерческие настольные системы; платформы для разработки, интеграции и демонстрации решений.

Многие компактные компьютеры обеспечивают достаточную производительность общего назначения, но полностью зависят от встроенной графики. Полноразмерные рабочие станции предлагают более широкие возможности расширения, однако их габариты и требования к питанию могут быть избыточными для профессионального или периферийного приложения с одним GPU.

Модель i2315Ai занимает промежуточное положение между этими двумя категориями. В тонком корпусе она сочетает современный процессор Intel Core Ultra, дискретный GPU Nvidia RTX, до 128 ГБ заменяемой памяти, три позиции M.2 для накопителей, поддержку четырех дисплеев и два порта Ethernet.

Эта модель усиливает возможности Polywell по поставке специализированных платформ во всем спектре вычислительных решений — от встраиваемых и промышленных мини-ПК до компактных ИИ-рабочих станций, корпоративных серверов и многопроцессорных GPU-систем.