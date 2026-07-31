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«ПСК Фарма» инвестировала 133 млн рублей в модернизацию производства стерильных препаратов

Компания «ПСК Фарма», резидент особой экономической зоны «Дубна» провела масштабную реконструкцию линии по производству лиофилизатов в цехе стерильных жидких форм в рамках модернизации первой очереди своего производственного комплекса на территории ОЭЗ. Инвестиции в проект составили 133 млн руб. Об этом CNews сообщили представители ОЭЗ «Дубна».

«Проект дал ощутимый технологический эффект: на площадке появились новая лиофильная установка, благодаря которой выпуск препаратов вырос до 17 тыс. флаконов, автоматический загрузчик и единая интегрированная система управления производством. Модернизация оборудования позволила увеличить суточную мощность цеха до 25,5 тыс. флаконов лиофилизатов», – сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Модернизация позволит компании увеличить выпуск востребованных лекарственных препаратов и обеспечить растущий спрос на эту продукцию.

«ПСК Фарма» выпускает лиофилизированные препараты для терапии инфекционных, гастроэнтерологических, гепатологических заболеваний, а также целый ряд антибактериальных средств. Более 60% продукции компании в этой форме входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

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«Мы последовательно инвестируем в развитие производственных мощностей, чтобы обеспечить стабильный выпуск востребованных препаратов и повысить устойчивость лекарственного обеспечения. Модернизация линии по производству лиофилизатов позволит увеличить объемы выпуска продукции без снижения требований к их эффективности», — сказала генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Лиофилизация — один из наиболее востребованных способов производства стерильных лекарственных препаратов, позволяющий увеличить срок их хранения без потери эффективности.

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