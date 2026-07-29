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«Яндекс» запускает программу 75/75/75 для ускорения разработки с помощью ИИ

«Яндекс» запускает программу 75/75/75, которая должна сделать использование искусственного интеллекта новым стандартом разработки в инженерных командах. К концу 2026 г. регулярно применять ИИ при написании кода будут не менее 75% разработчиков. На уровне всей компании ИИ будет участвовать в подготовке не менее 75% изменений, а в каждом таком изменении — генерировать не менее 75% кода. Программа позволит ускорить создание продуктов, сократить время их вывода на рынок и расширить возможности инженерных команд. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Сегодня 73% разработчиков «Яндекса» регулярно используют ИИ, а более половины нового кода в компании создается с помощью генеративных моделей. При этом наибольшей эффективности достигают команды, где ИИ встроен в повседневный процесс разработки и используется при подготовке не менее 75% изменений кода. Сегодня так работают 17,2% разработчиков — за последний месяц их доля выросла более чем вдвое по сравнению с прошлым кварталом. Поэтому следующий этап — увеличить число таких команд. Программа 75/75/75 поможет масштабировать этот подход на всю компанию.

Компания видит, что команды, глубоко использующие ИИ в повседневной разработке, быстрее создают продукты, оперативнее вносят изменения и эффективнее работают теми же силами. ИИ помогает инженерам писать и рефакторить код, искать ошибки, готовить тесты и документацию, а также значительно ускоряет вывод продуктов на рынок. При этом архитектурные решения, проверка качества и ответственность за результат остаются за разработчиками.

Такой подход уже применяется в разных сервисах компании. Например, команда «Яндекс Еды» за два месяца написала с помощью искусственного интеллекта код для ИИ-хостес — агента по приему звонков и бронирований, что позволило ускорить разработку продукта более чем в два раза. В «Яндекс Браузере» с помощью ИИ было создано около 80% кода для новой архитектуры технологии в переводе видео, благодаря чему ее удалось реализовать за два дня вместо двух-трех недель. «Яндекс Лавка» силами одного сотрудника разработала прототип кабинета для франчайзи за три недели, а скорость разработки в отдельных спринтах выросла в 3,3 раза.

Для поддержки разработки и внутренних процессов компания создает собственных внутренних ИИ-агентов. Например, ИИ-агент GENA самостоятельно решает задачи программистов — от тикета до готового кода — и подключен уже более чем к 1000 проектов. Агент «Стефания» работает как виртуальный сотрудник — разбирает рабочие задачи, готовит аналитику по внутренним данным, помогает быстро находить нужную информацию, проверяет продуктовые гипотезы, делает ревью кода. Ей пользуются еженедельно 5000 сотрудников компании — менеджеры, аналитики и специалисты бизнес-функций.

Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами
Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами Цифровизация

Важную роль в быстром развитии разработки по модели AI-native играют собственные ИИ-платформы для создания агентов и автоматизации работы. Среди них — платформа SourceCraft, в которую встроен агентский режим для работы с кодом, а также Yandex AI Studio — платформа для создания ИИ-агентов и приложений. Они помогают внедрять ИИ в процессы разработки, автоматизировать рутинные задачи и ускорять создание новых продуктов. Эти решения доступны не только сотрудникам «Яндекса», но и внешним разработчикам и компаниям.

Программа 75/75/75 позволит ускорить переход на модель AI-native, в которой ИИ является частью повседневной разработки. Благодаря программе «Яндекс» сможет масштабировать этот подход с отдельных команд на всю компанию.

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