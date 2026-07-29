ИИ выходит из пилотов, но инфраструктура не готова: Orion soft оценил зрелость ИИ-инфраструктуры российских компаний

Российский бизнес активно внедряет искусственный интеллект, но не располагает инфраструктурой, необходимой для его промышленной эксплуатации. К такому выводу пришли аналитики Orion soft в исследовании «Индекс готовности ИИ-инфраструктуры российских компаний». По итогам первого полугодия 2026 г. индекс составил 38 из 100 баллов, что соответствует начальному этапу формирования инфраструктурной среды для масштабного использования искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Исследование основано на опросе более 100 представителей крупного бизнеса из финансового сектора, промышленности, ИТ, телекома, ритейла и государственного сектора. Индекс учитывает состояние вычислительных ресурсов, наличие специализированных ИИ- и ML-команд, зрелость процессов эксплуатации, безопасность ИИ-контуров и способность компаний масштабировать искусственный интеллект.

Результаты исследования показали, что несмотря на массовый интерес к искусственному интеллекту, уровень организационной и технологической готовности компаний ощутимо отстает от ожидаемых темпов внедрения: 31% организаций только планируют запуск первых ИИ-проектов, еще 48% реализовали не более двух инициатив. Более того 79% участников исследования столкнулись с дефицитом профильных специалистов, а потребность в собственных GPU-кластерах испытывают 91% респондентов.

Исследование также выявило основные приоритеты бизнеса: основным фокусом становится возможность безопасно и экономически эффективно использовать ИИ в корпоративной среде. Более 60% компаний приоритезируют локальные модели, собственную инфраструктуру или российские облачные платформы, что подтверждает растущий спрос на защищенный корпоративный ИИ-контур. Наиболее востребованными сценариями остаются интеллектуальный поиск по внутренним данным, LLM-ассистенты и аналитические сервисы, тогда как обучение собственных моделей остается нишевым сценарием.

Никита Векессер, руководитель продуктов Nova AI и StarGuard AI в Orion soft: «Мы наблюдаем смену этапа развития корпоративного искусственного интеллекта. Если раньше компании конкурировали за доступ к моделям, то сегодня ключевым фактором становится зрелость инфраструктуры, позволяющей безопасно внедрять и масштабировать ИИ на уровне всей организации. Бизнесу необходим единый технологический контур, объединяющий вычислительные мощности, инструменты управления моделями, средства защиты данных и централизованный контроль ИИ-сервисов. Именно такой комплексный подход позволит перевести искусственный интеллект из стадии пилотов в полноценный корпоративный инструмент».

Вместо разрозненных инструментов Orion soft предлагает единый технологический стек для ИИ-инфраструктуры компаний. Решение состоит из связки двух продуктов, где Nova AI обеспечивает развертывание и промышленную эксплуатацию ИИ-сервисов, а StarGuard AI — централизованный контроль и соблюдение политик безопасности при работе с большими языковыми моделями. Вместе продукты формируют полноценный корпоративный ИИ-контур, в котором компании получают единую платформу для развертывания, масштабирования и безопасной эксплуатации искусственного интеллекта.