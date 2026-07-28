CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Подтверждена совместимость инструмента миграции «Конвертум Мастер» и СУБД Tantor Postgres

Компании «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») и «Клевер Системс» объявили о технологической совместимости своих продуктов. В ходе совместных испытаний была подтверждена корректная работа инструмента для миграции баз данных «Конвертум Мастер» (версии 8260 и 8346) с СУБД Tantor Postgres в редакции Basic Edition. Результаты зафиксированы в сертификатах совместимости.

«Конвертум Мастер» — инструмент для миграции баз данных между различными СУБД, который автоматически конвертирует не только данные, но и всю схему, включая таблицы, хранимые процедуры, функции, пакеты, триггеры, представления и т.д.

СУБД Tantor Postgres — сертифицированная универсальная высокопроизводительная СУБД для высоконагруженных защищенных систем. Соответствует требованиям ФСТЭК к средствам защиты информации 4 уровня доверия и к СУБД 4 класса защиты. Может использоваться в защищенных ГИС и ИСПДн, в АСУТП на объектах КИИ и значимых объектах КИИ. Предназначена для работы с большими объемами данных, обеспечивает высокую производительность, масштабируемость и безопасность, включает в себя передовые средства администрирования, профилирования и мониторинга нагрузки на БД, автоматизации рутинных задач, а также инструментарий для обнаружения узких мест и предупреждения сбоев и архитектурных ошибок еще на этапе разработки.

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

«Тестирование прошло успешно, продукты работают корректно в связке. Теперь клиенты могут спокойно планировать миграцию, опираясь на официально зафиксированные результаты», — сказал руководитель отдела миграции баз данных «Клевер Системс» Алексей Мигуцкий.

«Подтверждение совместимости СУБД Tantor Basic с решением «Конвертум» — важный шаг для расширения экосистемы отечественного ПО и поддержки компаний, реализующих проекты импортозамещения. Мы видим заинтересованность заказчиков в инструментах, которые позволяют безопасно и предсказуемо мигрировать критически важные системы, и партнерство с «Клевер Системс» дает нашим клиентам дополнительные гарантии надежности и эффективности перехода на российские технологии. Уверен, что совместные решения помогут бизнесу ускорить цифровую трансформацию без компромиссов в производительности и безопасности», — сказал директор департамента развития продуктов «Тантор Лабс» Алексей Кулаков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ

Из-за сбоя в инфраструктуре Xbox теперь игры нельзя запустить даже с дисков

Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом

Российским маркетплейсам, разрабочикам ИИ и операторам ЦОД разрешат иметь иностранных инвесторов

Опыт побед и ошибок: ИТ-директора крупнейших компаний рассказали, как управлять цифровой инфраструктурой

Китай пригрозил ответными мерами за угрозы США против его ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Умные гаджеты для ухода за садом: выбор ZOOM

10 самых бесполезных USB-аксессуаров, которые никому не нужны

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще