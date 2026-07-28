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Pix Robotics выходит на рынок платформ класса CPM/EPM с комплексным решением для управление эффективностью бизнеса в едином контуре

Компания Pix Robotics, разработчик программных решений для повышения эффективности и цифровой трансформации бизнеса, объявила о выходе на рынок нового продукта Pix FlexForms — отечественной CPM-платформы, объединяющей в единую цифровую экосистему функционал совместного корпоративного планирования с возможностями встроенной бизнес-аналитики. Решение закрывает широкий диапазон сценариев управления корпоративной эффективностью: от управляемого сбора, проверки, согласования и консолидации многомерных данных, до поддержки автоматизированных процессов совместного планирования, бюджетирования и бизнес-моделирования в режиме «одного окна». Внедрение платформы позволяет компаниям отказаться от разрозненных Excel-файлов и ручных коммуникаций в пользу централизованной и прозрачной работы с данными непосредственно в Pix FlexForms.

«Запрос на отказ от Excel в критически важных процессах бизнес-планирования и моделирования звучит сегодня от большинства наших клиентов, и Pix FlexForms дает решение — поддержка корпоративных CPM-сценариев в едином управляемом контуре, — отметила Алексей Шумаков, владелец продукта Pix FlexForms в Pix Robotics. — Для бизнеса это означает меньше ручной работы, унифицированные расчеты, прозрачное согласование и получение готовых к анализу данных без лишних промежуточных шагов и потери качества. В ближайших планах — усиление расчетного движка, глубокая кастомизация интерфейсов под роли пользователей и внедрение элементов генеративного ИИ для интеллектуальной помощи в работе с данными».

До выхода в открытый релиз FlexForms проходит пилотное внедрение у одного из ключевых заказчиков продуктов экосистемы Pix — Светогорского ЦБК. По предварительным итогам пилота FlexForms подтвердил свою способность выстраивать структурированный сбор данных, выполнять высокопроизводительные расчёты целевых показателей, упрощать процесс согласования и существенно сокращать время подготовки консолидированной отчётности.

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«Начало работы с Pix FlexForms — это качественно новый шаг в развитии нашей аналитики данных: мы получаем возможность оценивать показатели не только в состоянии "как есть", но и моделировать сценарии, строить динамические прогнозы и выбирать из них оптимальные. В качестве пилотного проекта совместно с Pix Robotics мы находимся в процессе реализации сложного многокомпонентного MRP-продукта на базе FlexForms для оптимизации планирования закупок химикатов и упаковки, при этом уже видим большой потенциал решения в автоматизации финансового планирования и анализе производственных и коммерческих данных. Ключевое преимущество для пользователей - в одном интерфейсе они смогут работать одновременно с инструментами лучшей российской BI-системы и полноценного CPM-продукта», — сказал Максим Буянов, руководитель департамента цифровизации Светогорского ЦБК.

Запуск Pix FlexForms позволяет клиентам Pix сформировать бесшовный дата-контур, объединяющий бизнес-аналитику, управление данными и корпоративной эффективностью, обеспечивая единую точку входа для совместного планирования, моделирования, анализа и принятия управленческих решений.

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