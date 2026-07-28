Open Vision перевел ИТ-инфраструктуру ООО «Ачимгаз» на российские решения без остановки производства

Системный интегратор Open Vision реализовал проект по импортозамещению ИТ-инфраструктуры ООО «Ачимгаз» на площадке УКПГ. Серверное и сетевое оборудование, системы хранения данных, виртуализации и резервного копирования перевели на отечественные решения. Новая инфраструктура разворачивалась параллельно с действующей, благодаря чему миграция критически важных систем прошла без остановки производственных процессов. Об этом CNews сообщили представители Open Vision.

ООО «Ачимгаз» занимается освоением участка 1А ачимовских пластов Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Стабильная работа информационно-управляющих систем предприятия напрямую связана с непрерывностью производственных процессов, поэтому при обновлении инфраструктуры одним из ключевых требований стало сохранение доступности критически важных сервисов на всех этапах проекта.

«Изначально инфраструктура заказчика была построена преимущественно на решениях зарубежных производителей, включая VMware, Cisco и Huawei. В текущих условиях это создавало дополнительные риски, связанные с ограниченным доступом к технической поддержке и обновлениям. Задача заключалась не просто в замене отдельных компонентов, а в переводе ключевых элементов инфраструктуры на отечественные решения с сохранением производительности и отказоустойчивости, а также соблюдением требований информационной безопасности», — сказал Александр Исаков, руководитель проектного отдела Open Vision.

После обследования действующей инфраструктуры специалисты Open Vision разработали новую архитектуру и поэтапный план миграции. В состав решения вошли серверы F+ tech, системы хранения данных «Аэродиск Восток», коммутаторы Eltex, ИБП «Заряд», платформа виртуализации zVirt, система резервного копирования «Кибер Бэкап» и операционная система Astra Linux Special Edition. Все ключевые компоненты новой инфраструктуры включены в соответствующие реестры отечественного оборудования и программного обеспечения.

Одним из наиболее сложных этапов стал перенос виртуальных машин с VMware на zVirt. На них работало специализированное ПО, связанное с технологическими процессами предприятия, при этом поддержка со стороны иностранного разработчика была недоступна. Инженеры Open Vision самостоятельно изучили особенности системы и предварительно отработали сценарии миграции на тестовой площадке.

Из-за отсутствия длительного технологического окна миграция выполнялась поэтапно: сервисы переносили отдельными виртуальными машинами в интервалы, согласованные с производственным расписанием. После завершения работ специалисты интегратора провели функциональные и нагрузочные испытания и передали новую инфраструктуру в промышленную эксплуатацию.

«В результате миграции мы получили обновленную ИТ-инфраструктуру, которая соответствует требованиям импортозамещения и обеспечивает необходимый уровень производительности, безопасности и технологической независимости. Российское оборудование и программное обеспечение создали надежную основу для ее дальнейшего развития и масштабирования», — сказал Роман Скрынников, начальник службы информационно-управляющих систем ООО «Ачимгаз».